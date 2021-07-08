|
Кто стоял за бунтом металлургов против Белоусова? Источник назвал громкое имя
08 июля 2021, 19:15 • 119 • Политика
За демаршем против Белоусова на встрече премьера Мишустина с металлургами стоял Чубайс. Накануне инцидента он встречался с олигархами в ресторане, утверждает источник.
В ходе выставки "Иннопром", которая состоялась на днях в Екатеринбурге, металлурги на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным попытались атаковать вице-премьера Андрея Белоусова за его инициативу о введении экспортных пошлин. Появилась информация, что за этой акцией стоял не кто иной, как экс-глава Роснано Анатолий Чубайс.
На встрече с Мишустиным олигархи-металлурги громогласно раскритиковали излишние, по их мнению, требования правительства в части налогов и обеспечения приоритетов государства. Однако глава правительства остался непреклонен. В организации демарша металлургов против Андрея Белоусова заподозрили Анатолия Чубайса и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.
- сообщает Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ".
- комментирует Telegram-канал "Клуб Двинского".
Он отмечает, что в 2020 году президент России Владимир Путин взял курс на деофшоризацию. Из-за этого олигархи оказались в безвыходном положении. Выход из офшоров грозит им судьбой Олега Дерипаски, у которого Минфин США фактически отобрал компанию. Однако оставаться в офшорах ещё опаснее, так как грозит судьбой Михаила Ходорковского.
- пишет "Клуб Двинского".
Он добавляет, что олигархи по инерции всё ещё бегут за поддержкой к Чубайсу, который организовывает демарши против государственников. Однако Мишустин спокойно отбил все атаки и дал понять, что соответствующие решения приняты и отмене не подлежат.
Подпишитесь на нас
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2021, 18:05
|
04 июля 2021, 16:15
|
06 июля 2021, 05:50
|
03 июля 2021, 19:10
|
02 июля 2021, 01:00
|
06 июля 2021, 04:00
|
02 июля 2021, 01:00