Кто стоял за бунтом металлургов против Белоусова? Источник назвал громкое имя

За демаршем против Белоусова на встрече премьера Мишустина с металлургами стоял Чубайс. Накануне инцидента он встречался с олигархами в ресторане, утверждает источник.

В ходе выставки "Иннопром", которая состоялась на днях в Екатеринбурге, металлурги на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным попытались атаковать вице-премьера Андрея Белоусова за его инициативу о введении экспортных пошлин. Появилась информация, что за этой акцией стоял не кто иной, как экс-глава Роснано Анатолий Чубайс.

На встрече с Мишустиным олигархи-металлурги громогласно раскритиковали излишние, по их мнению, требования правительства в части налогов и обеспечения приоритетов государства. Однако глава правительства остался непреклонен. В организации демарша металлургов против Андрея Белоусова заподозрили Анатолия Чубайса и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Они были замечены на совещании в узком кругу в ресторане "Троекуров" накануне встречи предпринимателей с премьером,

- сообщает Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ".

Действительно, многие из них знают Чубайса очень давно. Со времён грабительских приватизационных реформ, в ходе которых олигархи получили огромнейшие активы за бесценок,

- комментирует Telegram-канал "Клуб Двинского".

Он отмечает, что в 2020 году президент России Владимир Путин взял курс на деофшоризацию. Из-за этого олигархи оказались в безвыходном положении. Выход из офшоров грозит им судьбой Олега Дерипаски, у которого Минфин США фактически отобрал компанию. Однако оставаться в офшорах ещё опаснее, так как грозит судьбой Михаила Ходорковского.

Чубайс уверяет, что всё останется как и прежде. Хотя все прекрасно понимают, что как раньше уже не будет,

- пишет "Клуб Двинского".

Он добавляет, что олигархи по инерции всё ещё бегут за поддержкой к Чубайсу, который организовывает демарши против государственников. Однако Мишустин спокойно отбил все атаки и дал понять, что соответствующие решения приняты и отмене не подлежат.