Кто стоит за созданием «народно- патриотических» альянсов

Сразу три новых объединения на левом фланге – коалиция народно-патриотических партий Бабурина и Ашурбейли, альянс Малофеева с Глазьевым и «Альтернатива для России», накануне впитавшая в себя анфан террибля Платошкина с его «новыми социалистами». Согласитесь, подозрительно кучно, особенно на фоне мёртвого штиля в центре и у правых. Что происходит?

Ещё полгода назад банкир Малофеев, «православный патриот» и, как многим казалось, чуть ли не монархист, не жалея средств, ставил на крыло «Двуглавого орла» – имперский проект с участием Натальи Поклонской, Игоря Иванова (Русский общевоинский союз) и опытного аппаратчика Игоря Щёголева, президентского полпреда в ЦФО. Но орёл так и не взлетел. Поговаривают, что Малофеев, заподозрив, что тратит деньги на ветер, обратился к социологам – просчитайте, мол, перспективы имперского проекта. Социологи просчитали, и банкир пригорюнился – перспективы народной поддержки оказались на уровне полутора процентов. Ни о каком попадании в Думу, таким образом, и речи идти не могло. Кстати, обратите внимание: бурлит нынче исключительно на левом фланге политической жизни. Не потому ли, что именно левый патриотизм нынче в особой цене у избирателя?

«Средства у нас есть, у нас ума нету»

До того как Малофеев связался с неподъёмным «орлом», он уже прощупывал левый фланг – вступив в «Справедливую Россию» и пообещав «преобразование партии». Но эсеры решительно не хотели преобразовываться в духе партийных представлений банкира. Правда, от его денег они не отказывались. Не пожелав смириться с отведённой ему ролью кубышки, Малофеев ретировался, чтобы год спустя вернуться на левый фланг. И не в одиночку, а с таким попутчиком, какого ещё поискать. Заполучить в свои ряды экономиста Сергея Глазьева неоднократно пытались и коммунисты, и эсеры, и даже единороссы, но тот всегда предпочитал публичной политике непубличную экономику. Его неожиданный альянс с Малофеевым, безусловно, и «левый», и «народно-патриотический». Но главное в этом альянсе то, что у него имеется внятная антикризисная программа. И не успел альянс как следует оформиться, как его программу стали обсуждать как альтернативу правительственному плану выхода из экономического кризиса. Согласитесь, неплохой старт!

Программа у Малофеева с Глазьевым, прямо скажем, алармистская, с упором на изоляционизм. Внутренняя система расчётов, российская, неподконтрольная внешней среде, криптовалюта, с перспективой отгородиться от внешнего мира и остановить время, подобно кадавру братьев Стругацких. Экономистам большей частью такое смешно, зато немалой части неискушённых избирателей подобное придётся по вкусу. Россия, убеждают Малофеев и Глазьев, оказалась «заложницей глобальной модели, основанной на гегемонии американского доллара. Но нельзя выиграть, играя по чужим правилам. Все карты краплёные. Нам нужна совсем другая экономика. Своя. Правильная. Честная. Основанная на наших ценностях и традициях». Единственное слабое место альянса Малофеева с Глазьевым – он пока не оформлен структурно. Однако же строится он вовсе не на пустом месте. Известно, что где Малофеев, там и Александр Бородай с его Союзом добровольцев Донбасса, структурой компактной, зато с отделениями во множестве регионов. А где Бородай, там где-то неподалёку и Владислав Сурков. Да и со средствами на партстроительство у Малофеева никаких проблем. Даром он, что ли, цитирует мультяшного кота Матроскина: «Средства у нас есть, у нас ума нету». Последнее, впрочем, явно не об альянсе с умником Глазьевым.

С королевским размахом

Но у Малофеева на его лево-патриотической поляне созрел весомый конкурент. Показательно, что в роли самого Малофеева там выступает Игорь Ашурбейли, бывший гендиректор «Алмаз-Антея» и действующий король (sic!) «космического государства Асгардия». Как и Малофеев, Ашурбейли до недавнего времени удобрял и окучивал противоположную поляну – право-монархическую, если угодно. Помимо того что он король Асгардии, Ашурбейли ещё и директор вполне земного Императорского православного палестинского общества. Такого мастодонта, как Сурков, в его окружении нет, зато есть бывший премьер Сергей Степашин – персонаж и сегодня довольно могущественный. Как и Малофеев, Ашурбейли, похоже, разуверился в перспективах правых идей и решил поискать счастья с «народными патриотами». Причём этот поиск ведётся ударными темпами: 1 июня Партия возрождения России Ашурбейли объявила о создании коалиции с Российским общенародным союзом Сергея Бабурина.

А 3 июня к ним присоединились ещё две политические партии и общественная организация, Интернациональная партия России Дамира Серажетдинова, партия «Народ против коррупции» Григория Анисимова и общероссийская общественная организация «Россия» Анатолия Усова. Буквально через неделю в коалицию «Победа» (так теперь называется союз Ашурбейли с Бабуриным со товарищи) вошли ещё четыре партии – Народно-патриотическая партия России – «Власть народу» Владимира Милосердова, Партия родителей будущего Марины Вороновой, Партия добрых дел Андрея Кириллова и Партия малого бизнеса России Юрия Сидорова. Что примечательно – в новом альянсе отсутствует лидер – по принципиальным соображениям, дабы исключить вероятность внутреннего конфликта. А это значит, что прицел коалиции не слишком-то дальний. Скорее всего расчёт на досрочные выборы в Думу (поговаривают, что они пройдут этой осенью). Но следует отдать должное поистине королевскому размаху нового альянса – туда вошла пятая часть существующих политических партий страны!

У альянса, вылупившегося буквально на днях, пока нет ни программы, ни внятно очерченной идеологии – сейчас там пытаются, образно говоря, правильно сесть. «Предыдущие попытки альянсов как на правом фланге, так и на левом, – поясняет Ашурбейли, – заканчивались, не начавшись, из-за столкновения амбиций. Вопрос лидера всегда очень болезненный. Мы пошли другим путём: ни одна партия не находится над другой или под другой, все сохраняют полную юридическую и политическую независимость». А «политическая идеология», по словам Ашурбейли, у них «в принципе едина». Главное – удержаться вместе до выборов. Чтоб не пропасть поодиночке.

Платошкино лукошко

Ничто не популяризирует левого лидера так, как уголовное преследование – спросите хоть у Ленина с Троцким. Сталинист и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин накануне лихо попал под пресс по обвинению в призыве к массовым беспорядкам. Похожим способом в своё время раскрутился писатель Эдуард Лимонов, и теперь место, вакантное после его недавней кончины, похоже, резервируют под Платошкина. Недаром на днях он и его соратники вошли в высший политсовет партии «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)», а Платошкина ещё и выбрали новым лидером партии.

Если в «платошкино лукошко» упадёт пара-тройка регионов, его шансы на выборах в Думу резко повысятся. Вот вам и обновление политического спектра. Зюганова с Жириновским – на пенсию

И тут в квартире Платошкина появляются правоохранители, следует обыск, а далее перспективного политика (в прошлом – карьерного дипломата) отправляют под арест. Под домашний арест. До августа. Как там у Леонида Филатова: «Я всё приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но, желательно, в июле и, желательно, в Крыму». До августа Платошкину предстоит обрести нужный политический вес, чтобы шарахнуть как следует на досрочных парламентских выборах. А пока Платошкин остаётся «страдать за правду» в московской квартире, его приспешники попробуют на зуб регионы (избрание Платошкина лидером партии позволяет ему выдвигать своих кандидатов в законодательные собрания на местах). И если в «платошкино лукошко» упадёт пара-тройка регионов, его шансы на выборах в Думу резко повысятся.

Вот вам и обновление политического спектра. Зюганова с Жириновским – на пенсию, а на их место – популярных в народе народных патриотов с левым душком. Кто успеет раньше и эффективнее других «прокачать своего Ленина», тому и долгая счастливая жизнь в политике.

А так-то, конечно, странноватые у нас леваки. Один православный банкир-монархист, другой вообще король космоса, третий – скачущий по телеканалам «эксперт». Однако по мощам и елей.

Кстати