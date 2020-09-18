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Кто стоит за "отравлением" Навального? Володин раскрыл организаторов и цели провокации

18 сентября 2020, 13:40  •  30 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с "отравлением" Алексея Навального провокацией. Политик раскрыл не только её цели, но и организаторов, уточнив, что за этим стоят спецслужбы иностранных государств.
С каждым днём ситуация вокруг "отравления" Алексея Навального всё больше напоминает фарс. Однако политический фарс и истерия вокруг имени оппозиционера всё больше принимает угрожающие последствия для России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо назвал ситуацию с Навальным провокацией и даже озвучил её организаторов и конечные цели. Парламентарий уверен, что за этим стоят спецслужбы иностранных государств. Так он отреагировал на недавнюю резолюцию Европарламента.
"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств", - цитируются слова Володина на официальном сайте Госдумы. - И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения".
Сам спикер связал истерию вокруг российского оппозиционера с протестными событиями в Белоруссии и позицией России по этому вопросу.
Он отметил, что на Западе понимают, что наша страна не позволит нарушать международное право. Кроме того, напомнил он и об имеющихся договорных отношениях между Москвой и Минском в рамках ОДКБ и Союзного государства, что не дадут подорвать суверенитет республики.
"На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным, - подчеркнул Володин. - Для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии".

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