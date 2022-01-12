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Кто стоит за "минированием" посольств в Москве: Политолог назвал главных подозреваемых

12 января 2022, 01:25  •  29 • Политика
МВД начало проверку после угрозы взрыва посольств Таджикистана и Киргизии. "Такие звонки идут в первую очередь с украинской территории, это особо даже и не скрывается. Очевидно, страны Балтии и Польша тоже используются", - указал политолог Андрей Грозин.
В России полиция начала проверку после анонимных сообщений о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве с требованием вывода войск этих стран из Казахстана. Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ РАН Андрей Грозин рассказал, кто стоит за этой провокацией.
Он выразил большие сомнения в том, что сообщения о минировании - дело рук кого-то из Таджикистана или Киргизии. По его мнению, источник звонков следует искать немного западнее.
Такие звонки идут в первую очередь с украинской территории, это особо даже и не скрывается. Очевидно, страны Балтии и Польша тоже используются,
- объяснил он в беседе с "Ридусом".
Политолог добавил, угрозы, вероятно, исходят от тех же лиц и организаций, которые подливали масла в огонь казахских протестов. Он не исключил, что такие провокации - это своеобразная месть за неудавшуюся попытку госпереворота в Казахстане.
Теперь стало понятно, что ресурсы, потраченные на попытку раскачать ситуацию в Казахстане, вылетели в трубу, но хоть таким образом эти люди пытаются оправдать свою низкую квалификацию,
- резюмировал специалист.

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