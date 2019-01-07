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Кто стоит за попыткой военного переворота в Габоне

07 января 2019, 16:24  •  69 • В мире
В Габоне военные захватили центральную радиостанцию, однако попытка свергнуть уехавшего на лечение в Марокко президента Габона Али Бонго провалилась. За путчем могут стоять США, поскольку габонский лидер выступает за активизацию присутствия в Африке России и Китая
Автор:
Гасанов Камран
Практики цветных революций не раз доказывали, что протесты можно организовать как в бедной, так и богатой стране. По уровню жизни Габон не уступает Черногории и Азербайджану, является одной из самых богатых стран Чёрной Африки. Основа ВВП – нефтедоллары. Главная предпосылка для потерпевшей крах военного переворота – многолетнее правление семьи Бонго. Отец нынешнего президента Омар Бонго управлял 42 года. В 2009 году он оставил преемником на посту президента своего сына Али бен Бонго Ондимбу.
В октябре прошлого года 59-летний Бонго Ондимба перенёс инсульт и отправился на лечение в Эр-Рияд, а затем в Марокко. Сегодня рано утром военные под руководством Ондо Обианг Келли захватили государственную радиостанцию и объявили о создании "Национального совета реставрации". Келли призвал народ выйти на улицы и захватить общественные здания и аэропорт Либревиля. Однако попытка госпереворота провалилась, мятежников арестовали.
Военные США прибыли в Габон накануне путча
Ситуацию в Габоне сложно рассматривать в отрыве от борьбы, которая обострилась между с одной стороны, США и ЕС, и с другой - Россией и Китаем в Африке. Недавно советник президента США Джон Болтон обвинил Россию и КНР в расширении «финансового и политического влияния по всей Африке» и направлении туда инвестиций с целью получить «преимущество над США».

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