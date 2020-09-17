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Кто стоит за Лукашенко: чехи назвали "настоящего лидера" Белоруссии

17 сентября 2020, 12:55  •  28 • Политика
Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты считают, что в Минске никто не сделает и шага без согласия Москвы
Александр Лукашенко вернулся в Белоруссии с гарантией о ссуде в 1,5 млрд долларов после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам чешского обозревателя Мартина Новака, Кремль сконцентрировался на поддержке Минска с помощью финансов, а не силы.
Журналист убежден, что Минск "развеял росток" объединения оппозиционеров в виде Координационного совета. Кто-то заключен под стражу, некоторые бегут из страны. А Светлана Тихановская, окрещенная символом протестующих, отсиживается в соседней Литве.
По словам Алексея Знаткевича, журналиста "Радио Свобода" (признан иноагентом в РФ – прим. ред.), некая часть силового аппарата может вступить в противостояние с действующим президентом Белоруссии, но лишь при условии того, что Москва не станет вмешиваться, так как "без ее согласия никто не делает и шага", поскольку в действительности Республикой правит Путин, а не Лукашенко.
События в Белоруссии, считает Новак, напоминают Косово двадцатилетней давности: тогда сербский президент Слободан Милашевич пытался сохранить власть, а оппозиция обвиняла его в фальсифицированных результатах выборов. Начались беспорядки, и 6 октября он по итогам "Бульдозерной революции" сложил полномочия. Но за его спиной не было столь "большого соседа" в виде РФ. "Настоящим лидером" Белоруссии является российский президент, сообщает Aktuálně.cz.
Ранее Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с главой РФ в Сочи обсудил возможное сотрудничество в экономической сфере.

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