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Кто стоит за фейками о Сербии: МИД России указал на авторов "низкопробных вбросов"

10 июля 2020, 09:00  •  93 • Политика
МИД назвал низкопробным вбросом данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии. "Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", заявили в ведомстве.
Министерство иностранных дел России ответило на обвинения в наличии "российского следа" в недавних беспорядках в Сербии. В МИД назвали попытки найти в событиях "руку Москвы" низкопробной заказухой.
Речь идёт о двухдневных массовых беспорядках в Белграде и других городах Сербии, причиной которых стало решение властей ввести новые карантинные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В результате беспорядков пострадали 118 сотрудников полиции, 153 человека были задержаны.
Вскоре после событий в ряде СМИ появились разного рода вбросы, в которых утверждалось, что за беспорядками в стране якобы стояла Россия. МИД жёстко ответил на обвинения.
Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.
В МИД добавили, что цель подобных фейков - бросить тень на российско-сербское партнёрство.
Напомним также, что среди участников столкновений в Сербии были замечены наемники американской ЧВК Blackwater. Кроме наёмников США в гуще беспорядков находились радикалы правого толка, учащиеся вузов, члены движения "один из пяти миллионов", а также сербы, ранее участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне вооружённых сил Украины, пишет Nation News.

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