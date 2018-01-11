Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим» • 379 • Аналитика



Кем являются исполнители и организаторы несостоявшегося теракта против российских военных баз в Сирии?



Ночь с 5 на 6 января на сирийском побережье выдалась неспокойной. Одновременно 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками на удалении более 50 км, пытались атаковать российских военнослужащих. Десять из них были нацелены в самое сердце группировки Вооруженных сил России в Сирии – авиабазу «Хмеймим». Целью остальных вражеских дронов являлся расположившийся неподалеку пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Подразделения радиоэлектронной борьбы, а также противовоздушной обороны оказались на чеку и предотвратили воздушный теракт. Обошлось без жертв и разрушений.





Принадлежность боевиков к террористическим группировкам и НВФ обязательно установят в ближайшее время (если, конечно, у боевиков не хватит духу взять ответственность за атаку самостоятельно, покарают-то всех без исключения). Но уже сейчас возникает слишком много вопросов, откуда, например, у голодранцев из НВФ могли взяться дорогостоящие комплектующие, впоследствии установленные на примитивные беспилотные носители из деревянного каркаса и пенопласта.



По сообщению Минобороны России, семь беспилотников поражены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С1», три БЛА сдетонировали при приземлении, и еще три ударных дрона без ущерба для окружающих посажены вне территории базы. В дальнейшем техническая экспертиза, проведенная российскими специалистами над уцелевшими «образцами», покажет, что это только на первый взгляд к авиабазе приблизились деревянные самоделки, перемотанные обычной клейкой лентой. Самое ценное находилось внутри. БЛА оснащались современной электроникой, позволяющей наведение на цель «по спутниковым координатам GPS». Это же касается и взрывных устройств, прикрепленных к ударным беспилотникам. Изготовленные из пластика в кустарных условиях «боевые снаряды» имели взрыватели иностранного производства и обладали свойством дистанционного управляемого сброса. Таким образом, примитивный корпус и нехитрые СВУ сочетались с высокотехнологичными «мозгами», что в конечном итоге превратилось в весьма грозное орудие для убийства.



Оборонным ведомством особо подчеркивается, что применение боевиками беспилотных летательных аппаратов, так или иначе свидетельствует о передаче членам НВФ современных технологий (а возможно, и опыта) внешними «доброжелателями», и обязательно будет иметь последствия не только в сирийских населенных пунктах, но и за пределами Ближнего Востока.

Здесь важно понимать, что ударные беспилотные летательные аппараты, по существу, являются детищем стран с мощной оборонной промышленностью и солидными ежегодными бюджетами в этой области. Применение беспилотников позволяет не только выполнять поставленные задачи в тылу противника и труднодоступной местности, но и избежать ненужных потерь среди личного состава. В случае с боевиками это особенно важно, поскольку шансов остаться в живых у радикальных экстремистов остается все меньше.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, куда ведут следы, и кто в действительности является «ангелом-хранителем» террористического отребья в САР.



Уничтожение «Исламского государства» и провозглашение Россией победы над террористической группировкой в Сирии выставило международную коалицию во главе с США посмешищем в глазах мировой общественности. Американские бойскауты и их верные союзники, которые с 2014 года незаконно присутствуют в Сирии, увы, не достигли ослепительных успехов. Авторитет Вашингтона и его влияние в сирийском регионе растворяется на глазах, а самолюбие сверхдержавы серьезным образом уязвлено. Миллиарды долларов американских налогоплательщиков потрачены впустую.



Возможно, по этой причине на Западе сегодня развернута грязная информационная кампания. Только ленивый в Европе не приписал себе чужие заслуги, при этом поливая грязью законных победителей.



Однако необоснованные высказывания еще полбеды. Вашингтон не ограничивается одним лишь пустословием. Эвакуация боевиков ИГИЛ из районов боевых действий на военные базы США, обучение «умеренной оппозиции» зарубежными инструкторами для борьбы с Асадом, финансирование НВФ – не плод чей-то больной фантазии, а звенья одной цепи. Вполне возможно, что продолжением логической цепочки являются и недавние события у российских военных баз – в одиночку боевикам ни Хмеймим, ни Тартус не по зубам. Кем являются исполнители и организаторы несостоявшегося теракта против российских военных баз в Сирии?Ночь с 5 на 6 января на сирийском побережье выдалась неспокойной. Одновременно 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками на удалении более 50 км, пытались атаковать российских военнослужащих. Десять из них были нацелены в самое сердце группировки Вооруженных сил России в Сирии – авиабазу «Хмеймим». Целью остальных вражеских дронов являлся расположившийся неподалеку пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Подразделения радиоэлектронной борьбы, а также противовоздушной обороны оказались на чеку и предотвратили воздушный теракт. Обошлось без жертв и разрушений.Принадлежность боевиков к террористическим группировкам и НВФ обязательно установят в ближайшее время (если, конечно, у боевиков не хватит духу взять ответственность за атаку самостоятельно, покарают-то всех без исключения). Но уже сейчас возникает слишком много вопросов, откуда, например, у голодранцев из НВФ могли взяться дорогостоящие комплектующие, впоследствии установленные на примитивные беспилотные носители из деревянного каркаса и пенопласта.По сообщению Минобороны России, семь беспилотников поражены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С1», три БЛА сдетонировали при приземлении, и еще три ударных дрона без ущерба для окружающих посажены вне территории базы. В дальнейшем техническая экспертиза, проведенная российскими специалистами над уцелевшими «образцами», покажет, что это только на первый взгляд к авиабазе приблизились деревянные самоделки, перемотанные обычной клейкой лентой. Самое ценное находилось внутри. БЛА оснащались современной электроникой, позволяющей наведение на цель «по спутниковым координатам GPS». Это же касается и взрывных устройств, прикрепленных к ударным беспилотникам. Изготовленные из пластика в кустарных условиях «боевые снаряды» имели взрыватели иностранного производства и обладали свойством дистанционного управляемого сброса. Таким образом, примитивный корпус и нехитрые СВУ сочетались с высокотехнологичными «мозгами», что в конечном итоге превратилось в весьма грозное орудие для убийства.Оборонным ведомством особо подчеркивается, что применение боевиками беспилотных летательных аппаратов, так или иначе свидетельствует о передаче членам НВФ современных технологий (а возможно, и опыта) внешними «доброжелателями», и обязательно будет иметь последствия не только в сирийских населенных пунктах, но и за пределами Ближнего Востока.Здесь важно понимать, что ударные беспилотные летательные аппараты, по существу, являются детищем стран с мощной оборонной промышленностью и солидными ежегодными бюджетами в этой области. Применение беспилотников позволяет не только выполнять поставленные задачи в тылу противника и труднодоступной местности, но и избежать ненужных потерь среди личного состава. В случае с боевиками это особенно важно, поскольку шансов остаться в живых у радикальных экстремистов остается все меньше.Не нужно быть экспертом, чтобы понять, куда ведут следы, и кто в действительности является «ангелом-хранителем» террористического отребья в САР.Уничтожение «Исламского государства» и провозглашение Россией победы над террористической группировкой в Сирии выставило международную коалицию во главе с США посмешищем в глазах мировой общественности. Американские бойскауты и их верные союзники, которые с 2014 года незаконно присутствуют в Сирии, увы, не достигли ослепительных успехов. Авторитет Вашингтона и его влияние в сирийском регионе растворяется на глазах, а самолюбие сверхдержавы серьезным образом уязвлено. Миллиарды долларов американских налогоплательщиков потрачены впустую.Возможно, по этой причине на Западе сегодня развернута грязная информационная кампания. Только ленивый в Европе не приписал себе чужие заслуги, при этом поливая грязью законных победителей.Однако необоснованные высказывания еще полбеды. Вашингтон не ограничивается одним лишь пустословием. Эвакуация боевиков ИГИЛ из районов боевых действий на военные базы США, обучение «умеренной оппозиции» зарубежными инструкторами для борьбы с Асадом, финансирование НВФ – не плод чей-то больной фантазии, а звенья одной цепи. Вполне возможно, что продолжением логической цепочки являются и недавние события у российских военных баз – в одиночку боевикам ни Хмеймим, ни Тартус не по зубам. Автор: Александр Викторов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 379 Источник Похожие новости Странная война в Идлибе: как Москва смогла заставить боевиков ИГИЛ работать на себя Ах, Моська, знать она сильна ..! Предпосылки тупика нынешней российской политической системы в условиях исчерпанности модерна

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