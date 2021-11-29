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Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине

29 ноября 2021, 14:20  •  393 • Политика
Рейтинги нынешнего президента Украины Владимира Зеленского падают с каждым разом всё ниже, а эксперты и политологи разных стран уже почти уверенно говорят о его заочном проигрыше на предстоящих президентских выборах. Кто же станет следующим? Главред издания "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко дал неожиданный прогноз.
В эфире политического ток-шоу "60 минут" он отметил, что у Зеленского не осталось шансов на второй срок. Он успел разочаровать как свой электорат, который ранее поддержал его, отдав свой голос на выборах, так и олигархов, которые ещё недавно довольно плотно с ним сотрудничали. Даже недавний его конфликт с бизнесменом Ринатом Ахметовым говорит об этом в том числе.
По мнению эксперта, повторяя поведение своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский ведёт к тому, что Украина полностью получит статус второго Афганистана - станет брошенной американской колонией, которая уже никому не нужна. Однако, по его словам, у Украины есть и шанс на выживание - Коротченко не исключил, что на выборах мог бы победить "достойный политик… Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика". Эксперт выразил уверенность в том, что в случае победы Пушилина "Украина забудет о русофобии и войдёт в тройственный союз славянских государств".

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