Кто станет новым премьером Британии: На место Терезы Мэй претендуют сразу 10 человек

После отставки Терезы Мей с поста премьер-министра Великобритании на её место претендуют сразу 10 кандидатов. Об этом сообщил управляющий комитет британской консервативной партии.

Отмечается, что среди претендентов на пост главы правительства Британии находится одиозный экс-мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон, известный своими выпадами против России нынешний министр иностранных дел Британии Джереми Хант, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааба, проваливший выход страны из ЕС, и министр природных ресурсов Майкл Гоув. Этих четверых называют основными фаворитами на должность британского премьера.

Голосование за нового главу правительства должно состояться во второй половине июля. До того, как будет выбран новый премьер, Тереза Мэй сохранит свои полномочия главы кабинета министров.

Напомним, что Мэй объявила о своей отставке 24 мая. Причиной стал провал выхода Британии из состава ЕС. Британский парламент трижды провалил её план сделки с Брюсселем по этому поводу.