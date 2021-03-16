Кто станет главным конкурентом Зеленского: Экс-премьер Украины указал на "тёмную лошадку"

Азаров назвал главного конкурента Зеленского на будущих выборах президента Украины. Это должна быть неизвестная личность, которую поддержат все оппозиционные силы.

Победить Владимира Зеленского на выборах президента Украины сможет только единый кандидат от всех оппозиционных сил. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что Владимир Зеленский смог одержать победу над Петром Порошенко на выборах 2019 года за счёт того, что украинская оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата. А западные кураторы, поняв, что Порошенко не сможет выиграть, выдвинули "тёмную лошадку" в виде бывшего комика.

Зеленский сыграл на ненависти народа к Петру Порошенко. Оппозиция раскололась, вместо выдвижения единого кандидата они были раздроблены, поэтому Юрий Бойко не был конкурентом Зеленского,

- пояснил Азаров.

В этой связи он призвал учесть этот опыт и использовать против Зеленского точно такую же тактику – выдвинуть против него неизвестен широкому кругу людей кандидата. При этом его должны поддержать все оппозиционные силы.

Такие политики есть. Не может быть, чтобы заезженные фамилии выигрывали. Это не должны быть известные фамилии,

- цитирует Nation News слова экс-премьера Украины.

Напомним, что президент Украины Зеленский всего за год растерял весь свой рейтинг, который заработал во время предвыборной компании. Сейчас он даже ниже того, что был Порошенко.