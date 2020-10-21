Кто спешит накликать мировую катастрофу

Страсти по «пандемии»

The Financial Times пишет: совокупный дефицит бюджетов 19 стран-членов еврозоны в 2020 году приблизится к колоссальной сумме в 1 трлн евро, или 8,9% совокупного ВВП стран-членов этой зоны. Причиной называют, как всегда, крупные расходы государств на преодоление кризиса, вызванного распространением COVID-19. Данный показатель (1 трлн евро) в 10 раз (!) выше того, что был годом ранее, и в 10 раз выше прогноза Еврокомиссии на 2020 год. Напомним, что Брюсселем установлен для стран-членов ЕС уровень бюджетного дефицита не более 3% ВВП.

Однако в 2020 году финансовые трудности Европы не закончатся. В 2021 году дефицит стран-членов еврозоны составит, согласно предсказаниям, ещё до начала второй волны коронавируса, которую усиленно пророчат, 700 млрд евро, или 6% ВВП ЕС. А потом, дескать, придёт эта вторая волна с её дурной паникой и крушением экономики. А ещё у Евросоюза висят на дотациях Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Венгрия и Хорватия, которые не входят в еврозону, но хотят денег от более богатых государств-членов ЕС.

И всё это только «цветочки» по сравнению с тем, что творится в Соединённых Штатах. Как сообщил американский Минфин, госдолг США поставил новый исторический рекорд – превысил $26 трлн. Это, по данным Всемирного банка за 2018 год, в 15 с лишним раз больше валового внутреннего продукта России ($1,658 трлн). Как отмечает Fox News, госдолг США в последние месяцы растёт рекордными темпами. Подстёгивают его рост затраты федерального правительства по борьбе всё с тем же злосчастным коронавирусом. The Washington Post оценивает возможный дефицит бюджета США к концу 2020 года с учётом реализации всех мер государственной поддержки экономики в $4 трлн.

Во втором квартале 2020 года ВВП США упал на 32,9% относительно предыдущего квартала в пересчёте на годовые темпы, объявило Бюро экономического анализа при Минторге США; это рекордное квартальное падение американского ВВП с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику.

Выступая 20 октября, заместитель главы Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил , что экономика США может выйти из нынешнего кризиса быстрее, чем из мирового финансового кризиса 2008-2009 г., но только при условии, что бизнесу и домохозяйствам будет оказана дополнительная поддержка со стороны государства. Однако какую поддержку может оказать государство, если у него громадные долги и с последствиями распространения вируса ему, похоже, не справиться? А меньше чем через две недели президентские выборы, и говорят, эти выборы могут стать последними в истории Америки…

Кто-то уже торопится накликать мировую катастрофу. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт обещает, что «пандемия» станет причиной небывалого кризиса.

На Западе дела обстоят неважно. А что на Востоке? Британская Times пишет: «Пока Европа готовится к смертоносной зиме, Восток снова на ногах… Восстановление экономики идет неравномерно но, если сравнивать с беспорядком в Западной Европе, ситуация в Азии выглядит более радужной. Китай демонстрирует больший рост, чем какая-либо другая ведущая экономика, хотя прогнозируемый в этом году рост в 1,9% значительно ниже соответствующего показателя до пандемии. А в Великобритании в этом году ожидается сокращение экономики на 10%. Международный валютный фонд подсчитал, что в целом мировая экономика сократится на 4,4%. Экономика Вьетнама… переживает положительную динамику. В плане роста она обгонит китайскую, в нынешнем году её рост составит 2,7%, а в следующем 7,2%. В сентябре, после семи месяцев спада, начал восстанавливаться экспорт Южной Кореи».

Не произошло такого резкого спада, как в Европе и США, и в экономике России. «В 2020 году спад в российской экономике оказался менее значительным, чем изначально прогнозировалось, – констатирует Bloomberg. – К началу кризиса российская экономика находилась в лучшей форме, чем многие другие экономики». Bloomberg считает, что «экономика России переживает пандемию лучше, чем экономики других крупных развивающихся стран».