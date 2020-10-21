Кто спешит накликать мировую катастрофу

Страсти по «пандемии»
The Financial Times пишет: совокупный дефицит бюджетов 19 стран-членов еврозоны в 2020 году приблизится к колоссальной сумме в 1 трлн евро, или 8,9% совокупного ВВП стран-членов этой зоны. Причиной называют, как всегда, крупные расходы государств на преодоление кризиса, вызванного распространением COVID-19. Данный показатель (1 трлн евро) в 10 раз (!) выше того, что был годом ранее, и в 10 раз выше прогноза Еврокомиссии на 2020 год. Напомним, что Брюсселем установлен для стран-членов ЕС уровень бюджетного дефицита не более 3% ВВП.
Однако в 2020 году финансовые трудности Европы не закончатся. В 2021 году дефицит стран-членов еврозоны составит, согласно предсказаниям, ещё до начала второй волны коронавируса, которую усиленно пророчат, 700 млрд евро, или 6% ВВП ЕС. А потом, дескать, придёт эта вторая волна с её дурной паникой и крушением экономики. А ещё у Евросоюза висят на дотациях Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Венгрия и Хорватия, которые не входят в еврозону, но хотят денег от более богатых государств-членов ЕС.
И всё это только «цветочки» по сравнению с тем, что творится в Соединённых Штатах. Как сообщил американский Минфин, госдолг США поставил новый исторический рекорд – превысил $26 трлн. Это, по данным Всемирного банка за 2018 год, в 15 с лишним раз больше валового внутреннего продукта России ($1,658 трлн). Как отмечает Fox News, госдолг США в последние месяцы растёт рекордными темпами. Подстёгивают его рост затраты федерального правительства по борьбе всё с тем же злосчастным коронавирусом. The Washington Post оценивает возможный дефицит бюджета США к концу 2020 года с учётом реализации всех мер государственной поддержки экономики в $4 трлн.
Во втором квартале 2020 года ВВП США упал на 32,9% относительно предыдущего квартала в пересчёте на годовые темпы, объявило Бюро экономического анализа при Минторге США; это рекордное квартальное падение американского ВВП с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику.
Выступая 20 октября, заместитель главы Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил, что экономика США может выйти из нынешнего кризиса быстрее, чем из мирового финансового кризиса 2008-2009 г., но только при условии, что бизнесу и домохозяйствам будет оказана дополнительная поддержка со стороны государства. Однако какую поддержку может оказать государство, если у него громадные долги и с последствиями распространения вируса ему, похоже, не справиться? А меньше чем через две недели президентские выборы, и говорят, эти выборы могут стать последними в истории Америки…
Кто-то уже торопится накликать мировую катастрофу. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт обещает, что «пандемия» станет причиной небывалого кризиса.
На Западе дела обстоят неважно. А что на Востоке? Британская Times пишет: «Пока Европа готовится к смертоносной зиме, Восток снова на ногах… Восстановление экономики идет неравномерно но, если сравнивать с беспорядком в Западной Европе, ситуация в Азии выглядит более радужной. Китай демонстрирует больший рост, чем какая-либо другая ведущая экономика, хотя прогнозируемый в этом году рост в 1,9% значительно ниже соответствующего показателя до пандемии. А в Великобритании в этом году ожидается сокращение экономики на 10%. Международный валютный фонд подсчитал, что в целом мировая экономика сократится на 4,4%. Экономика Вьетнама… переживает положительную динамику. В плане роста она обгонит китайскую, в нынешнем году её рост составит 2,7%, а в следующем 7,2%. В сентябре, после семи месяцев спада, начал восстанавливаться экспорт Южной Кореи».
Не произошло такого резкого спада, как в Европе и США, и в экономике России. «В 2020 году спад в российской экономике оказался менее значительным, чем изначально прогнозировалось, – констатирует Bloomberg. – К началу кризиса российская экономика находилась в лучшей форме, чем многие другие экономики». Bloomberg считает, что «экономика России переживает пандемию лучше, чем экономики других крупных развивающихся стран».
Однако снисходительные похвалы в адрес России из уст аналитиков Bloomberg вовсе не означают, что заключительный этап кризиса мировой системы капитализма, начавшийся в центрах этой системы, не перекинется на её периферию, куда оттеснены после череды «демократических преобразований» республики бывшего СССР.