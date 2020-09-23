Кто сорвал инспекцию в Донбассе? Проговорившийся в прямом эфире эксперт разоблачил ложь Киева

В частности, комментируя ситуацию с сорванной инспекцией позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой, Ижак отметил, что причиной недопуска военнослужащих Донецкой Народной Республики на позиции ВСУ стало требование пропуска донецких военных по паспортам ДНР. При этом эксперт намеренно назвал их "российскими военными".

Ижак с возмущением заявил о том, что сторона ДНР потребовала не только пустить генерала по паспорту ДНР, но и подписать акты об инспекции в положенной форме, где одна из сторон указана как представительство Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, а второй стороной выступает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"То есть легализация через такой шантаж", - заявил он.

При этом авторы Telegram-канала "Inside Donetsk" напоминают о том, что ранее Киев обвинил ДНР в срыве инспекции на позиции ВСУ. Некоторые представители Украины на переговорах в Минске даже попытались выставить ситуацию таким образом, что договорённости об инспекции и вовсе не было. Однако всю ложь, вероятно, неожиданно для себя, раскрыл украинский эксперт в прямом эфире.