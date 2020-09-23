Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

Кто сорвал инспекцию в Донбассе? Проговорившийся в прямом эфире эксперт разоблачил ложь Киева

23 сентября 2020, 12:50  •  184 • Политика
Украинский эксперт, заведующий отделом нацинститута стратегических исследований Алексей Ижак в эфире украинского телевидения внезапно разоблачил ложь Киева. Так кто же сорвал инспекцию в Донбассе?
В частности, комментируя ситуацию с сорванной инспекцией позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой, Ижак отметил, что причиной недопуска военнослужащих Донецкой Народной Республики на позиции ВСУ стало требование пропуска донецких военных по паспортам ДНР. При этом эксперт намеренно назвал их "российскими военными".
Ижак с возмущением заявил о том, что сторона ДНР потребовала не только пустить генерала по паспорту ДНР, но и подписать акты об инспекции в положенной форме, где одна из сторон указана как представительство Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, а второй стороной выступает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"То есть легализация через такой шантаж", - заявил он.
При этом авторы Telegram-канала "Inside Donetsk" напоминают о том, что ранее Киев обвинил ДНР в срыве инспекции на позиции ВСУ. Некоторые представители Украины на переговорах в Минске даже попытались выставить ситуацию таким образом, что договорённости об инспекции и вовсе не было. Однако всю ложь, вероятно, неожиданно для себя, раскрыл украинский эксперт в прямом эфире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
23 сентября 2020, 00:00
Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в и...
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.