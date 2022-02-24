Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры

В Сети появился список тех, кто "согласен с восьмилетним убийством русских". В него попали популярные певцы, актёры и блогеры.

Целый ряд известных артистов и инфлюенсеров в России выступили с резким осуждением военной операции на Украине. Среди них оказались певцы Валерий Меладзе, Монеточка, Манижа, Жасмин, Земфира, блогеры Настя Ивлеева, Wylsacom, Юрий Дудь, актёры Лия Ахеджакова, Екатерина Варнава, телеведущий Иван Ургант и многие другие.

Автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка", который выложил список выступающих против военной операции селебрити, отметил, что все они "согласны с восьмилетним убийством русских людей" в Донбассе. Ведь одна из целей этой операции - покончить с войной, которая идёт на Украине с 2014 года.

Скриншот: Telegram/Кремлёвская прачка

Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.

Позже Путин заявил, что это вынужденная мера. Стремящаяся попасть в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.