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Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры

24 февраля 2022, 22:35  •  45 • Политика
В Сети появился список тех, кто "согласен с восьмилетним убийством русских". В него попали популярные певцы, актёры и блогеры.
Целый ряд известных артистов и инфлюенсеров в России выступили с резким осуждением военной операции на Украине. Среди них оказались певцы Валерий Меладзе, Монеточка, Манижа, Жасмин, Земфира, блогеры Настя Ивлеева, Wylsacom, Юрий Дудь, актёры Лия Ахеджакова, Екатерина Варнава, телеведущий Иван Ургант и многие другие.
Автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка", который выложил список выступающих против военной операции селебрити, отметил, что все они "согласны с восьмилетним убийством русских людей" в Донбассе. Ведь одна из целей этой операции - покончить с войной, которая идёт на Украине с 2014 года.
Скриншот: Telegram/Кремлёвская прачка
Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.
Позже Путин заявил, что это вынужденная мера. Стремящаяся попасть в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.

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