Президентские выборы в США в ноябре станут самыми значительными в современной истории страны. Если все более авторитарный, мстительный и опасный Дональд Трамп выигрывает и останется у власти еще на четыре года, будущее США может безвозвратно измениться.

Выборы этого года не будут типичной борьбой между двумя партиями, которые противостоят друг другу. Но сначала демократы должны выбрать своего кандидата, и на этот раз это будет особенно сложной задачей.

Третья попытка бывшего вице-президента Джо Байдена получить высшую должность в стране не намного перспективнее, чем первые две. Байден – порядочный, чуткий человек, которому не хватает подлости. Но излишняя привлекательность Байдена может играть против него. Ему не хватает того, что некоторые называют президентским правом, - определенного достоинства и отдаленности, которые передают ощущение, что спорить с ним было бы неразумно. Ему также не хватает посыла: напоминание о том, что он был вице-президентом Барака Обамы, мало что говорит о том, как он будет действовать став первым лицом страны.

Неудивительно и то, что задыхается кампания Элизабет Уоррен. Вначале она ответила на вопросы, сказав: «У меня есть план». Она хорошо осведомлена о внутренних делах и привлекает избирателей. Но она, казалось, не понимала, что принятие огромного числа новых программ, которые она анонсировала, будет просто невозможно. Несколько ее коллег по Сенату, включая союзников, на еще раннем этапе говорили, что она вряд ли добьется успеха.

Сенатор Берни Сандерс тоже стал жертвой чрезмерных перспектив. Он по-прежнему популярен среди самых молодых; большинство же избирателей старшего возраста задаются вопросом, как он будет платить за все свои обещания, включая бесплатное обучение в государственных колледжах и списание студенческих долгов.

У Уоррена и Сандерса возникли проблемы с универсальной медицинской страховкой Medicare for All. Никто не показал, как при замене Obamacare системой с одним плательщиком удастся избежать повышения налога на средний класс, и некоторые профсоюзы выступают против этого, потому что это заменит лучшие планы в области здравоохранения, о которых они договорились, отказавшись от других льгот (Уоррен позже скорректировал свое предложение, но не убедительно).

Сандерс, самопровозглашенный «демократический социалист», является тревожной фигурой в то время, когда единство партии считается решающим фактором для победы над Трампом. Идеологическая жесткость Сандерса ограничивает его последователей, и поэтому он не смог увеличить своей поддержки. Несмотря на то, что он выиграл в Нью-Гемпшире, который граничит с его родным штатом Вермонт, он набрал на 50% меньше голосов, чем в 2016 году. Но сейчас нельзя исключать, что именно он станет главным кандидатом на выдвижение.

При поддержке политической прессы, которая искала новую историю, и благодаря хорошему дебатному выступлению за четыре ночи до голосования в Нью-Гемпшире сенатор Эми Клобучар получила там третье место (она была пятой в Айове). Но дебаты являются плохим показателем президентства: они проверяют сообразительность и дальновидность, но мало раскрывают характер, рассудительность, мудрость и дипломатическое мастерство кандидатов.

По теме 1166 НАТО предсказали распад в случае переизбрания Трампа президентом США Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден не сомневается, что в случае переизбрания Дональда Трампа на следующих президентских выборах НАТО перестанет существовать.

Пока что удар Клобучар омрачил ее репутацию в отношениях с персоналом, что вызвало трудности в привлечении и удержании помощников высшего уровня . Но у Клобучара тоже нет видения перспективы. Она рассказывает о впечатляющих результатах победы на выборах в Миннесоте, где у нее не было сильной оппозиции, и подчеркивает свое скромное происхождение (ее дедушка был шахтером). На что она не обращает внимания, так это на ее корпоративную поддержку, в том числе со стороны гиганта агробизнеса Cargill, крупнейшей американской частной компании - и одной из самых противоречивых.

Пит Буттигег, 38 лет, был самым удивительным явлением в кампании, благодаря острому уму и необычному хладнокровию. Его соперники высмеивают его политический опыт работы мэром небольшого города (Саут-Бенд, Индиана), но это позволило ему познакомиться с работой федеральных программ. Он добровольно вызвался в армию и служил в Афганистане, и он уделял больше внимания внешней политике, чем большинство его соперников (кроме Байдена).

Но достаточно ли этого, чтобы победить? Билл Клинтон проецировал сочувствие. Американцы видели, как Обама плакал после резни в начальной школе в Сэнди Хук в 2012 году. Трудно представить, что американцы увидят, как Буттигег плачет. Он может выступить как аналитик McKinsey, которым он когда-то был. Это, как и спорные кадровые решения, которые он принял в качестве мэра, могут лежать в основе его трудностей с привлечением поддержки со стороны избирателей из числа меньшинств. И хотя можно представить, что острый интеллект Буттигега и чувство юмора расстраивают Трампа, неизвестно, примет ли его электорат.

Как только в опросах общественного мнения начал набирать популярность мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, его подноготную начали пристально изучать, что вылилось в приятности. Например, его обвинили в расизме и в женоненавистничестве в деловой практике; в настоящее время распространяются вульгарные заявления, сделанные им до того, как стать мэром. Но Блумберг использовал свое огромное богатство, чтобы самостоятельно финансировать свою кампанию и создавать важные альянсы, жертвуя кандидатам и предлагая учебные гранты мэрам, большинство из которых чернокожие, и помогая женщинам продвигаться вперед.

Кроме того, опыт Блумберга как управленца и его компетентность делают его привлекательным для многих. Именно он считается наиболее подготовленным для победы над Трампом, который, кажется, потрясен перспективой столкнуться с претендентом, который гораздо богаче его.

Быть в состоянии купить политическое преимущество может быть несправедливым или неправильным, но Трамп настолько тревожная фигура, что многие избиратели до сих пор готовы игнорировать то, что они никогда не простили бы при других обстоятельствах. Это потому, что выборы 2020 года ведутся в период кризиса для американской демократии.