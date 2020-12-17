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Кто сменит Лукашенко – ответ эксперта

17 декабря 2020, 11:45  •  122 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:Farit Gubaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Нынешний глава Белоруссии мешает интеграции Республики с Россией
Бурление недовольных политикой белорусского президента Александра Лукашенко продолжается. В такое нестабильное время вопрос о том, кто мог бы возглавить страну после ухода лидера, активно обсуждается в экспертном сообществе. По мнению Алексея Кочеткова, шансы есть только у пророссийского политика.
Специалист пояснил, что народ Республики до сих пор в большинстве своем ориентирован на Россию. Западным политтехнологам пока не удалось изменить ситуацию в данном вопросе.
Однако пассивное поведение самой России в будущем может привести к росту прозападных симпатий среди белорусов. При этом Лукашенко представляется эксперту основным барьером на пути к интеграции двух союзных государств.
Именно поэтому западные державы не приступили к более агрессивным действиям для свержения Батьки. В целом, фигура Лукашенко их устраивает, передает слова эксперта издание "Украина.ру".
Между тем, глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская нашла способ насолить Александру Лукашенко. Она призвала европейские компании отказаться от контактов с властями Республики.

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