Кто сменит Джона Хантсмана? Стало известно, кого Трамп выбрал новым послом в России

Как пишет Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме, решение по назначению Бигана, который считается хорошим специалистом по России, будет принято в ближайшее время.

Биган изучал русский язык, а в начале 1990-х возглавлял московское отделение Международного республиканского института, признанного в 2016 году нежелательной в России организацией. Бывал Биган в России и в недавнее время в качестве представителя совместного предприятия Ford-Sollers.

Однако если Биган отправится в Москву, чтобы возглавить американское посольство в России, могут сильно пострадать переговоры США с КНДР по вопросу денуклеаризации, приоритетному для американского президента. Дело в том, что именно этот дипломат вплотную занимался вопросами организации встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме.

Во вторник, 6 августа, подал в отставку посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман. Свой пост дипломат покинет в октябре текущего года. "Имеющийся потенциал двусторонних отношений реализовать не удалось", - прокомментировали в МИД России.