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Кто сменит Джона Хантсмана? Стало известно, кого Трамп выбрал новым послом в России

13 августа 2019, 11:54  •  125 • В мире
В октябре в американском посольстве в Москве должен появиться новый посол. Дональд Трамп хотел бы видеть на этом посту Стивена Бигана – его кандидатура сейчас находится на рассмотрении.
Как пишет Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме, решение по назначению Бигана, который считается хорошим специалистом по России, будет принято в ближайшее время.
Биган изучал русский язык, а в начале 1990-х возглавлял московское отделение Международного республиканского института, признанного в 2016 году нежелательной в России организацией. Бывал Биган в России и в недавнее время в качестве представителя совместного предприятия Ford-Sollers.
Однако если Биган отправится в Москву, чтобы возглавить американское посольство в России, могут сильно пострадать переговоры США с КНДР по вопросу денуклеаризации, приоритетному для американского президента. Дело в том, что именно этот дипломат вплотную занимался вопросами организации встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме.
Во вторник, 6 августа, подал в отставку посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман. Свой пост дипломат покинет в октябре текущего года. "Имеющийся потенциал двусторонних отношений реализовать не удалось", - прокомментировали в МИД России.
О том, что Хантсман направил президенту Дональду Трампу свое прошение об отставке, сообщило издание The Salt Lake Tribune. В своем письме Хантсман благодарит Трампа за честь представлять Штаты в период исторически трудных отношений между двумя странами.

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