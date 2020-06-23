Кто следующий: скольких британских премьеров может "проглотить" Brexit

Коронавирус может оказаться для премьера Британии Бориса Джонсона весьма кстати. На пандемию можно списать все просчеты и последствия выхода из ЕС для британской экономики, а можно сыграть на многомесячном карантине и перенести срок заключения договора с ЕС и при этом не потерять лицо. Если он этого не сделает, то Британию, скорее всего, ждет жесткий Brexit без сделки, предположил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Центра британских исследований Инстута Европы РАН Олег Охошин:

"Сейчас ситуация по торговым соглашениям Лондона с Брюсселем довольно спорная. По ключевым вопросам сторонам прийти к компромиссу не удалось. Более того, глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув заявил, что Британия не будет продлевать переходный период после 2020 года. А Банк Англии дал прогноз для кредитных организаций о том, что может быть сценарий Brexit без сделки. Иными словами, руководство Великобритании готово к такому жесткому сценарию, хотя он не самый предпочтительный на фоне экономических последствий пандемии коронавируса. Для Британии все-таки было бы выгодно пойти на соглашение с Брюсселем, потому что страна пережила больший экономический кризис, чем страны ЕС".

Лондону необходимо до конца года не только заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, но и договориться как минимум по 10 другим темам, включая сферу безопасности. Если сделать этого не удастся, страну ожидает "жесткий" сценарий, а это введение тарифов ВТО, нехватка лекарств и продуктов из ЕС. Причем пока переговоры буксуют. Недавно завершился четвертый раунд переговоров, но существенных подвижек достичь не удалось.

Если дело и вовсе застопорится, то Британия может запустить сценарий выхода из ЕС без заключения сделки уже 30 июня. Но тут Джонсон рискует повторить судьбу своих предшественников, которые погорели на Brexit. Он может стать жертвой коронавируса, хотя саму болезнь уже благополучно перенес. По данным соцопроса YouGov. поддержка действий премьера в борьбе с пандемией упала до 42%. Причем важно отметить, что каждый пятый, кто голосовал раньше за Джонсона, теперь против.

Так что в битве за Brexit может быть уже трое пострадавших премьеров. К компании Кэмерона и Мэй может присоединиться и Джонсон. Кэмерон, который был против Brexit, покинул пост премьера после референдума, который прошел 23 июня 2016 года. Тогда чуть более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Тереза Мэй ушла в отставку, не сумев договориться о "мягком Brexit". Это означало, среди прочего, сохранение прозрачной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, до тех пор, пока стороны окончательно не урегулируют этот вопрос. Фактически Великобритания осталась бы в таможенном союзе с остальной Европой, но уже не могла бы влиять на вопросы регулирования внутри ЕС. Сторонники "жесткого Brexit" посчитали такую сделку крайне невыгодной для Великобритании и сразу несколько членов кабинета Мэй ушли в отставку. Среди них был и министр иностранных дел Борис Джонсон. В итоге палата общин в прошлом году трижды отклонила предложения премьера. И уже в четвертый раз госпожа Мэй не стала выносить сделку на голосование, чтобы не доводить дело до публичного позора.

После того как правящая Консервативная партия выбрала Бориса Джонсона своим лидером, он сменил на посту премьера Терезу Мэй. Далее, что называется, все средства были хороши. Джонсон выводил страну из ЕС как мог, даже умудрился закрыть парламент, по сути, лишив своих оппонентов права голоса в преддверии Brexit. В итоге в полночь с 31 января на 1 февраля Соединенное Королевство покинуло Европейский союз. Выступая с обращением к нации, премьер отметил, что для многих это "удивительный момент надежды, момент, который, как они думали, никогда не настанет", хотя и признал, что многие "испытывают чувство тревоги и потери". И сейчас, спустя 4 года после референдума, давшего добро на выход из ЕС, таких становится все больше.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik