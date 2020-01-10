|
Кто следующий? Джонсон вслед за Трюдо повторил слова США о "сбитом по ошибке" "Боинге"
10 января 2020, 12:24 • 6 • Политика
Британский премьер вслед за канадским заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух". Примечательно, что это заявление прозвучало буквально следом за официальной речью канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Напрашивается логичный вопрос: кто следующим повторит мантру, ранее заявленную США и лично американским лидером Дональдом Трампом. Ранее он публично усомнился в том, что причиной катастрофы стала техническая неисправность "Боинга".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский самолёт. По словам политика, якобы крушение произошло из-за попадания ракеты "земля-воздух".
Он отметил, что в связи с катастрофой следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряжённость в регионе.
Примечательно, что заявление Джонсона прозвучало почти следом за официальным выступлением премьера Канады Джастина Трюдо. Тот также со ссылкой на некие источники заявил, что именно Иран причастен к трагедии, сгубившей 176 человеческих жизней.
Правда, вся эта череда официальных заявлений политиков последовала за выступлением президента США Дональда Трампа, который публично усомнился в том, что с "Боингом" произошла техническая неисправность.
По информации источников американской разведки, якобы самолёт был сбит "по ошибке". Собственно, это и повторили высокопоставленные политики Канады и Британии. Напрашивается логичный вопрос: кто следующий заявит о причастности Ирана?
Тем более что в Тегеране пока не спешат с однозначными выводами по крушению.
При этом, как ранее отметил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, версия о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета, "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находилось ещё несколько пассажирских самолётов.
"Версия о том, что самолёт сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", - цитирует слова Абедзаде РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что слухи о случайном попадании ракеты в самолёт иррациональны. "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть", - пояснил представитель Тегерана.
В Сети предположили, что США сейчас попросту выгодно свалить всю вину за трагедию на Иран.
"Кейс с "иранской ракетой" призван отвлечь от того факта, что американские базы были обстреляны иранскими ракетами (настоящими), а США это "проглотили". "Мне отмщение и Аз воздам". Продолжайте разгонять эту историю с укробоингом, ага", - иронично написал в Telegram-канале эксперт Алексей Мухин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
6
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2020, 14:09
|
05 января 2020, 02:24
|
06 января 2020, 07:39
|
04 января 2020, 11:24
|
08 января 2020, 01:54
|
09 января 2020, 15:09
|
06 января 2020, 23:39