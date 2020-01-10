Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий пад...
"Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять": Шерон Стоун у...
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США...
«Экосистема истребителей». Чем индийцы планируют заменить МиГ-27
Главная / Политика

Кто следующий? Джонсон вслед за Трюдо повторил слова США о "сбитом по ошибке" "Боинге"

10 января 2020, 12:24  •  6 • Политика
Британский премьер вслед за канадским заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух". Примечательно, что это заявление прозвучало буквально следом за официальной речью канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Напрашивается логичный вопрос: кто следующим повторит мантру, ранее заявленную США и лично американским лидером Дональдом Трампом. Ранее он публично усомнился в том, что причиной катастрофы стала техническая неисправность "Боинга".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский самолёт. По словам политика, якобы крушение произошло из-за попадания ракеты "земля-воздух".
Он отметил, что в связи с катастрофой следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряжённость в регионе.
Примечательно, что заявление Джонсона прозвучало почти следом за официальным выступлением премьера Канады Джастина Трюдо. Тот также со ссылкой на некие источники заявил, что именно Иран причастен к трагедии, сгубившей 176 человеческих жизней.
Правда, вся эта череда официальных заявлений политиков последовала за выступлением президента США Дональда Трампа, который публично усомнился в том, что с "Боингом" произошла техническая неисправность.
По информации источников американской разведки, якобы самолёт был сбит "по ошибке". Собственно, это и повторили высокопоставленные политики Канады и Британии. Напрашивается логичный вопрос: кто следующий заявит о причастности Ирана?
Тем более что в Тегеране пока не спешат с однозначными выводами по крушению.
При этом, как ранее отметил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, версия о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета, "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находилось ещё несколько пассажирских самолётов.
"Версия о том, что самолёт сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", - цитирует слова Абедзаде РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что слухи о случайном попадании ракеты в самолёт иррациональны. "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть", - пояснил представитель Тегерана.
В Сети предположили, что США сейчас попросту выгодно свалить всю вину за трагедию на Иран.
"Кейс с "иранской ракетой" призван отвлечь от того факта, что американские базы были обстреляны иранскими ракетами (настоящими), а США это "проглотили". "Мне отмщение и Аз воздам". Продолжайте разгонять эту историю с укробоингом, ага", - иронично написал в Telegram-канале эксперт Алексей Мухин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 12:24
Координаты эксперт на "лабутенах" подсказал? В Bellingcat уже определили по видео, как сбили Boeing в Иране
10 января 2020, 09:09
Бойцы маршала Хафтара услышали призыв Путина, но отвергли идею прекратить огонь в Ливии
09 января 2020, 20:09
Крушение украинского «Боинга» в Иране: Ракетная атака, теракт на борту, ошибка пилота или технический сбой
09 января 2020, 13:39
Катастрофу украинского Boeing 737 в Иране могут использовать для провокации - депутат
09 января 2020, 13:39
«Турецкий поток» – две тонкие нити мира на заре новой войны
10 января 2020, 09:09
Трюдо повторил за Трампом: Канада винит Иран за сбитый украинский самолёт
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В о...
10 января 2020, 05:54
"Как во времена инквизиции": Захарова не сдержалась после выпада "оско...
10 января 2020, 02:40
"При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО": Навального высмеяли за пост о Пу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.