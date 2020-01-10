Кто следующий? Джонсон вслед за Трюдо повторил слова США о "сбитом по ошибке" "Боинге"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский самолёт. По словам политика, якобы крушение произошло из-за попадания ракеты "земля-воздух".

Он отметил, что в связи с катастрофой следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряжённость в регионе.

Примечательно, что заявление Джонсона прозвучало почти следом за официальным выступлением премьера Канады Джастина Трюдо. Тот также со ссылкой на некие источники заявил, что именно Иран причастен к трагедии, сгубившей 176 человеческих жизней.

Правда, вся эта череда официальных заявлений политиков последовала за выступлением президента США Дональда Трампа, который публично усомнился в том, что с "Боингом" произошла техническая неисправность.

По информации источников американской разведки, якобы самолёт был сбит "по ошибке". Собственно, это и повторили высокопоставленные политики Канады и Британии. Напрашивается логичный вопрос: кто следующий заявит о причастности Ирана?

Тем более что в Тегеране пока не спешат с однозначными выводами по крушению.

При этом, как ранее отметил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, версия о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета, "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находилось ещё несколько пассажирских самолётов.

"Версия о том, что самолёт сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", - цитирует слова Абедзаде РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что слухи о случайном попадании ракеты в самолёт иррациональны. "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть", - пояснил представитель Тегерана.

В Сети предположили, что США сейчас попросту выгодно свалить всю вину за трагедию на Иран.

"Кейс с "иранской ракетой" призван отвлечь от того факта, что американские базы были обстреляны иранскими ракетами (настоящими), а США это "проглотили". "Мне отмщение и Аз воздам". Продолжайте разгонять эту историю с укробоингом, ага", - иронично написал в Telegram-канале эксперт Алексей Мухин.