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Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 09:39 • 231 • Политика
Немецкий детектив Йозеф Реш, который ведёт независимое расследование о гибели рейса MH17, готов назвать имена виновников трагедии России, Малайзии и любому другому заинтересованному государству. По его словам, правду о произошедшем скрывают, а официальное следствие закрывет глаза на многие данные.
Все имена тех, кто виновен в гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, известны и непременно будут обнародованы, несмотря на попытки официального следствия скрыть правду, поклялся частный детектив из германии Йозеф Реш.
Он вёл своё расследование по заказу неназванного лица и сумел установить тех, кто причастен к гибели пассажирского лайнера. Однако, рассказал Реш в интервью РИА "Новости", голландская прокуратура отказалась принимать полученные им доказательства, как только зашла речь об огласке.
Теперь расследователь говорит, что готов передать материалы России, Малайзии и другим странам, которые отказываются верить голословным обвинениям в адрес Москвы. Известно, что в распоряжении немца оказались американские спутниковые данные.
По словам Реша, на него оказывалось давление. Европейские силовики, которые пытались выйти на информаторов детектива и заполучить собранные им доказательства, предлагали немцу признать, что все его заявления по MH17, в том числе сделанные в федеральном суде, были шуткой. Он полагает, что его жизни угрожает опасность, но всё же намерен рассказать миру правду.
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