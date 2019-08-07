Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России

Все имена тех, кто виновен в гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, известны и непременно будут обнародованы, несмотря на попытки официального следствия скрыть правду, поклялся частный детектив из германии Йозеф Реш.

Он вёл своё расследование по заказу неназванного лица и сумел установить тех, кто причастен к гибели пассажирского лайнера. Однако, рассказал Реш в интервью РИА "Новости", голландская прокуратура отказалась принимать полученные им доказательства, как только зашла речь об огласке.

Теперь расследователь говорит, что готов передать материалы России, Малайзии и другим странам, которые отказываются верить голословным обвинениям в адрес Москвы. Известно, что в распоряжении немца оказались американские спутниковые данные.

По словам Реша, на него оказывалось давление. Европейские силовики, которые пытались выйти на информаторов детектива и заполучить собранные им доказательства, предлагали немцу признать, что все его заявления по MH17, в том числе сделанные в федеральном суде, были шуткой. Он полагает, что его жизни угрожает опасность, но всё же намерен рассказать миру правду.