В первом выпуске новой серии разоблачений о лидерах рейтинга русофобов "Навальный. История измены. Эпизод 1" Царьград публикует документы, а также фото и видео, которые попали в распоряжение редакции.

В частности, среди документов есть чек, разоблачающий заявление оппозиционера Алексея Навального о якобы его бесплатной учёбе в кузнице кадров для разрушения России - Йельском университете.

Напомним, речь идёт о том самом вузе, который окончил экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

О том, что он учился в Йеле, Навальный сам хвастался. Только на его официальном сайте информация, как выяснилось, не вполне достоверна.

"Предупреждая вопрос о деньгах, сразу скажу, что это нисколько не стоит. Йель оплачивает всё от билетов до проживания и даже ещё денег даёт на текущие расходы", - расписывал Навальный на своём сайте.

Однако банковский платёж, переданный Царьграду информированными источниками, прямо указывает, что Навальный врёт: за своё обучение в Йеле он платил. Так, судя по одному из чеков, деньги были, например, списаны за летний английский с общего баланса, на котором числилось по состоянию на 1 июля 2010 года 3885 долларов.

Указаны и даты, и суммы, и получатель денежного перевода. Именно в это время оппозиционер и проходил учёбу в Йельском университете.

Банковский платёж, из которого следует, что Алексей Навальный платил за своё обучение. Скриншот кадра из фильма телеканала Царьград.

Один вопрос - за чей счёт? Вряд ли эта сумма была собрана донатчиками. Кто скинулся на обучение Навального в Йеле? Ответ на этот вопрос мы дадим в рамках нашего расследования. Пока же небольшой инсайд: блогер на самом деле не "бедный мальчик", а масштаб его поступлений и трат просто ошеломляющий.

В расследовании Царьграду помогают доверенные источники - это люди внутри страны, которые выбрали нас исключительно потому, что мы не относимся ни к оппозиционным СМИ, ни к государственной пропаганде. Мы представляем русское большинство и не хотим, чтобы западные агенты на западные деньги разыгрывали здесь спектакли, которые оставят даже без стоячих мест обычных русских людей.