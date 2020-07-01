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Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось

01 июля 2020, 10:00  •  187 • Политика
Чиновники пренебрегли возможностью законодательно ограничить пребывание у власти тех, кто владеет недвижимостью за границей. Хотя ранее с предложением закрепить на законодательном уровне запрет на иностранные гражданство и счета для чиновников выступал президент Владимир Путин. Однако в Основной закон страны так и не были внесены положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько отметил, что в Конституции нашей страны, действительно, хотелось бы видеть запрет для чиновников на владение недвижимостью. В обновлённом тексте Основного закона страны чиновники всё же не учли этот нюанс. Как полагает Пронько, это нововведение застопорилось из-за того, что могло привести "к очень сильному обновлению российской политической элиты, полномасштабнейшей перезагрузке".
По сути, чиновники проигнорировали этот аспект, на котором заострял внимание президент России в послании Федеральному Собранию в начале года.
Смысл государственной службы заключается в служении, "человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", подчёркивал глава государства.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев отмечает, что чиновники неспроста решили замять публичный дискурс об иностранной недвижимости.
"В ходе обсуждения это куда-то сдрейфовало, как мы видели. А объяснение тому на поверхности - тотальное обновление элиты. Ведь как можно предложить элите проголосовать за то, чтобы они все куда-нибудь ушли?" - заметил он.
Если говорить об иностранном гражданстве, да, среди чиновников есть такие персоны, которые могут обладать запасным аэродромом в другой стране. Но таковых не большинство.
Фото: Царьград
Однако, судя по сопротивлению депутатско-сенаторского корпуса относительно возможного запрета на владение недвижимостью за рубежом, можно предположить, что таковых там весьма много.
"Зачем им себе родным немедленно вешать таблички "он ушёл на фронт". Ему же придётся тут же покидать своё место, а ведь не хотят. Вот и объяснение", - добавил Малофеев.
Но двигаться в том направлении, которое закладывают поправки в Конституцию, запрещающие занимать госдолжности лицам с иностранным гражданством, ВНЖ в другой стране, стоит.
"Мы очень надеемся, что в 2021 году они (депутаты - ред.) будут обновлены ровно настолько, чтобы это можно было продолжить. Может быть, с другим депутатским корпусом, который будет в состоянии проголосовать, потому что тогда, возможно, хотя бы больше половины из них не будут своим хоботком вязнуть в этих иностранных юрисдикциях. Сейчас пока это именно так, по-другому объяснить нельзя", - резюмировал учредитель Царьграда.

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