Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Кто сильнее не любит Россию? Песков тонко поддел Трампа и Байдена

23 октября 2020, 17:05  •  59 • Политика
Утром 23 октября состоялись дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни он, ни Путин их не смотрели. В Москве в это время было всего четыре часа.
"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счёт, но сами дебаты мы не смотрели. Наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Обычным американцам судить, кто там, на дебатах, победил", - сказал пресс-секретарь Кремля.
По словам Пескова, в Кремле уже привыкли, что в предвыборной гонке константой становятся соревнования в большей нелюбви к России. Вот и в этот раз происходит ровно то же.
"Мы можем выразить только сожаление", - добавил Песков.
И действительно, Байден и Трамп в ходе дебатов обменялись взаимными обвинениями, а действующий глава Белого дома так и вовсе зашёл с "крымского козыря". По словам Трампа, это Байден виноват в том, что Украина потеряла Крым.
"Именно при нём Россия забрала себе часть Украины", - упрекнул оппонента Трамп.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 01:30
Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.