|
Кто сильнее не любит Россию? Песков тонко поддел Трампа и Байдена
23 октября 2020, 17:05 • 59 • Политика
Утром 23 октября состоялись дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни он, ни Путин их не смотрели. В Москве в это время было всего четыре часа.
"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счёт, но сами дебаты мы не смотрели. Наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Обычным американцам судить, кто там, на дебатах, победил", - сказал пресс-секретарь Кремля.
По словам Пескова, в Кремле уже привыкли, что в предвыборной гонке константой становятся соревнования в большей нелюбви к России. Вот и в этот раз происходит ровно то же.
"Мы можем выразить только сожаление", - добавил Песков.
И действительно, Байден и Трамп в ходе дебатов обменялись взаимными обвинениями, а действующий глава Белого дома так и вовсе зашёл с "крымского козыря". По словам Трампа, это Байден виноват в том, что Украина потеряла Крым.
"Именно при нём Россия забрала себе часть Украины", - упрекнул оппонента Трамп.
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 20:45
|
22 октября 2020, 12:40
|
18 октября 2020, 05:55
|
17 октября 2020, 12:30
|
17 октября 2020, 22:35
|
17 октября 2020, 20:45
|
18 октября 2020, 12:25