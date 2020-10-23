Кто сильнее не любит Россию? Песков тонко поддел Трампа и Байдена

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счёт, но сами дебаты мы не смотрели. Наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Обычным американцам судить, кто там, на дебатах, победил", - сказал пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, в Кремле уже привыкли, что в предвыборной гонке константой становятся соревнования в большей нелюбви к России. Вот и в этот раз происходит ровно то же.

"Мы можем выразить только сожаление", - добавил Песков.

И действительно, Байден и Трамп в ходе дебатов обменялись взаимными обвинениями, а действующий глава Белого дома так и вовсе зашёл с "крымского козыря". По словам Трампа, это Байден виноват в том, что Украина потеряла Крым.

"Именно при нём Россия забрала себе часть Украины", - упрекнул оппонента Трамп.