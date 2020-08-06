Кто сдал Крым? Лукашенко обвинил Украину в безалаберности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью Дмитрию Гордону вспомнил о событиях 2014-го года, когда Крым воссоединился с Россией. По его мнению, во многом ситуацию пустило на самотек украинское руководство. Как заявил белорусский лидер, он бы "воевал за полуостров". "Там бы тысячи человек легли", - сказал Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, в Минске никогда не видели угрозы для Белоруссии в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Однако в крымской истории, убежден Лукашенко, немалую роль сыграли именно безалаберность и бестолковость официального Киева.

"Ты знал, ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг. Ты должен был привести Вооружённые силы страны в степень повышенной боевой готовности", - уточнил он, добавив, что если бы тогда украинская власть заняла жёсткую позицию, ситуация могла бы сложиться совершенно другим образом.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Москве подчёркивали, что в 2014 году жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, проголосовали за воссоединение.