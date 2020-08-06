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Кто сдал Крым? Лукашенко обвинил Украину в безалаберности
06 августа 2020, 23:30 • 69 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму во время событий 2014 года. По его словам, он никогда не интересовался, кто конкретно стоит за тем, "кто сдал Крым". Но, подчеркнул он, украинское руководство виновно в том, что допустило этот просчёт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью Дмитрию Гордону вспомнил о событиях 2014-го года, когда Крым воссоединился с Россией. По его мнению, во многом ситуацию пустило на самотек украинское руководство. Как заявил белорусский лидер, он бы "воевал за полуостров". "Там бы тысячи человек легли", - сказал Лукашенко.
При этом, подчеркнул он, в Минске никогда не видели угрозы для Белоруссии в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Однако в крымской истории, убежден Лукашенко, немалую роль сыграли именно безалаберность и бестолковость официального Киева.
"Ты знал, ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг. Ты должен был привести Вооружённые силы страны в степень повышенной боевой готовности", - уточнил он, добавив, что если бы тогда украинская власть заняла жёсткую позицию, ситуация могла бы сложиться совершенно другим образом.
Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Москве подчёркивали, что в 2014 году жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, проголосовали за воссоединение.
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