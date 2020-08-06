Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

Кто сдал Крым? Лукашенко обвинил Украину в безалаберности

06 августа 2020, 23:30  •  69 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму во время событий 2014 года. По его словам, он никогда не интересовался, кто конкретно стоит за тем, "кто сдал Крым". Но, подчеркнул он, украинское руководство виновно в том, что допустило этот просчёт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью Дмитрию Гордону вспомнил о событиях 2014-го года, когда Крым воссоединился с Россией. По его мнению, во многом ситуацию пустило на самотек украинское руководство. Как заявил белорусский лидер, он бы "воевал за полуостров". "Там бы тысячи человек легли", - сказал Лукашенко.
При этом, подчеркнул он, в Минске никогда не видели угрозы для Белоруссии в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Однако в крымской истории, убежден Лукашенко, немалую роль сыграли именно безалаберность и бестолковость официального Киева.
"Ты знал, ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг. Ты должен был привести Вооружённые силы страны в степень повышенной боевой готовности", - уточнил он, добавив, что если бы тогда украинская власть заняла жёсткую позицию, ситуация могла бы сложиться совершенно другим образом.
Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Москве подчёркивали, что в 2014 году жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, проголосовали за воссоединение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
06 августа 2020, 07:55
"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"
06 августа 2020, 18:00
"Перемирие наступит, когда вы все сдохнете": Зеленского в Донбассе вернули в реальность
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2020, 23:05
СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
31 июля 2020, 20:50
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
01 августа 2020, 12:25
В Москве остудили пыл Киева после требования дать Украине 300 миллиардов долларов
01 августа 2020, 00:30
И что это было? МИД Белоруссии направил России ноту, требуя пояснений
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.