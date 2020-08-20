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«Кто с ней возиться будет?»: как абитуриентку с инвалидностью отговаривали от обучения в вузе

20 августа 2020, 18:20  •  56 • В России
По социальным сетям прокатилась волна возмущения: абитуриентку-колясочницу Дженнет Базарову не захотели зачислять в Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ) после успешного прохождения всех вступительных испытаний. Со слов Базаровой, причина, на которую сослалась сотрудница вуза, в инвалидности девушки. Несмотря на инцидент, Базарова всё равно хочет учиться в МГУУ и надеется, что приказ о её зачислении подпишут. Как заявил в разговоре с RT сотрудник университета, девушка «в принципе уже зачислена», соответствующий указ ректора будет опубликован 25 августа.
 
© Фото из личного архива Дженнет Базаровой
 

О том, что она успешно сдала все экзамены, Дженнет Базарова узнала 5 августа.

«Мне позвонили и сказали, что я принята и что меня ждут в приёмной комиссии для подписи договора (в МГУУ обучаются только на контрактной основе. — RT). Я была очень обрадована, даже счастлива!» — написала девушка у себя в Facebook.

В назначенный день Дженнет с матерью приехали в университет. Произошедшее далее Базарова описывает в своём посте так: «В ходе разговора с приёмной комиссией в кабинет вошла профессор (как выяснилось позже, это была Половова Татьяна Александровна, профессор кафедры «Кадровая политика и госуправление») и произнесла буквально следующее: «Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!»

«Сначала, до прихода Полововой, с нами общалась ещё одна сотрудница. Она была вполне корректна, сказала, что университет полностью оборудован под нужды людей с ограниченными возможностями. Единственное, о чём предупредила, — что часть занятий проходит в другом корпусе и там есть порог на входе. И что бюджетных мест в вузе нет. Но об этом мы и так знали», — вспоминает в разговоре с RT мама Базаровой Светлана.

В какой-то момент, по её словам, в кабинет «влетела» Половова и, не представившись, начала в весьма резкой форме убеждать их с дочерью, что МГУУ не сможет её принять. В помещении приёмной комиссии при этом, как утверждает Светлана, присутствовали ещё минимум трое сотрудников вуза и один абитуриент.

«Якобы причина в том, что именно на факультете международных отношений, который выбрала Дженнет, студенческую практику проходят не на территории университета, а за его пределами — в консульствах, различных правительственных учреждениях. Она сказала: «Кто там будет с ней возиться?» — вспоминает мама абитуриентки. — Я пыталась возразить, что на такие занятия я готова возить Дженнет самостоятельно. Конечно, я не брошу её на шее вуза».

Сама Дженнет пишет в Facebook, что о своей инвалидности она предупреждала МГУУ с самого начала, «не скрывая, что передвигается на инвалидной коляске».

«Мы ушли было. Но уже в машине подумали: нет, не станем терпеть такого унижения, — рассказывает Светлана. — В итоге мы вернулись и всё же подали документы. К нам подошли другие две сотрудницы, присутствовавшие при всей сцене. Вели себя очень корректно и мило. Было видно, что им самим неловко от произошедшего».

Внутреннее расследование

После того как Дженнет описала свой визит в университет в соцсетях, за девушку вступились многие журналисты, правозащитники и представители благотворительных организаций (Светлана сама работает в фонде «Цвет жизни»).

Представители вуза практически сразу принесли извинения — сначала в Facebook. По версии администрации, изначально перепалка якобы возникла из-за отсутствия бюджетных мест.

«Но это неправда, — настаивает Светлана. — Мы знали, куда шли, и готовы платить за обучение».

Стоимость одного семестра по выбранной Дженнет специальности — 108 тыс. рублей.

По итогам инцидента в вузе провели внутреннее расследование. Начальник управления по связям с общественностью МГУУ Сергей Кашкадамов сообщил, что «с Татьяной (Полововой. — RT) проведена беседа, она раскаивается».

Уже на следующий день в пресс-релизе была указана истинная причина конфликта.

«От лица университета мы принесли извинения Дженнет за слова, которые могли быть неправильно истолкованы», — говорится в сообщении МГУУ.

Девочка из многодетной семьи мигрантов

К своим 18 годам Дженнет Базарова проделала немалый путь. Девушка родилась в Туркмении с редкой болезнью костных тканей — несовершенным остеогенезом. В 2011-м семья переехала в Россию. Помимо Дженнет у Светланы ещё две дочери от первого брака.

«Нам было очень непросто, из-за неславянской внешности нам не хотели сдавать квартиру, а тут ещё и ребёнок-колясочник, семья многодетная», — вспоминает Светлана.

Тем не менее девочка пошла в хорошую московскую школу с художественным уклоном. 11-й класс заканчивала удалённо — жила и училась в это время в Германии по благотворительной программе. Из-за коронавируса пришлось экстренно возвращаться, досрочно сдать ЕГЭ. Девушка решила поступать за счёт альтернативных экзаменов — инвалид имеет право сдать при поступлении только обязательные русский и математику, а остальные экзамены заменить испытаниями внутри самого вуза.

«Думали, так проще, а оказалось, наоборот, — говорит Светлана. — Те, кто поступает по ЕГЭ, сдали экзамен, раскидали результаты по вузам и ждут, куда пройдут. Изначально этот вуз (МГУУ. — RT) у нас был в качестве запасного. Дочь также подавала документы в три других вуза, на бюджет. Но везде, к сожалению, внутренние экзамены совпадали по времени и дате».

В итоге в тот, куда больше всего хотела, Дженнет не прошла по баллам, а в двух других вузах испытания уже закончились.

Если приказ о зачислении в МГУУ не подпишут, девушка уже не сможет никуда поступить в этом году. Но, как сообщил RT представитель МГУУ Сергей Кашкадамов, Дженнет «в принципе уже зачислена», 25 августа должен быть опубликован указ ректора.

«Видимо, она (Татьяна Половова. — RT) была в каком-то тяжёлом эмоциональном состоянии, у неё болен отец, чуть не при смерти был. Может, из-за этого она так некорректно сказала», — объяснил поведение коллеги Кашкадамов.

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