Кто с нами, кто против нас: Какие страны поддержали Россию в ПАСЕ

Автор:

Курганов Дмитрий

Ограничения полномочий неприемлемы

Начало текущей недели ознаменовалось резонансным голосованием в Парламентской ассамблее Совета Европы, одним из следствий которого стало решение о восстановлении полномочий российской делегации в организации. Однако вскоре выяснилось, что точка в этом вопросе не поставлена. Украинские и грузинские депутаты опротестовали новые полномочия России в ПАСЕ.

В течение сегодняшнего дня этот вопрос снова будет вынесен на обсуждение, по итогам которого станет ясно, продолжит ли Москва сближение с Европой или диалог вновь оборвётся, так толком и не начавшись. Замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий сразу предупредил, что если в докладе комитета по правилам и регламенту будут упомянуты хоть какие-то ограничения полномочий России, то её представители покинут Страсбург, снова отказавшись, таким образом, от работы в ассамблее.

Кто как голосовал

Тем временем стала известна статистика состоявшегося в ночь на 25 июня голосования, из которого становится понятно, какие страны приветствуют возвращение России в ПАСЕ, а какие этому продолжают противиться. Причём у многих делегаций депутаты голосовали по-разному, там, судя по всему, не была выработана единая позиция в отношении нашей страны.

Среди группы государств, делегации которых единодушно высказались «за», выделяются Франция и Турция – 16 и 10 голосов в общую копилку. Так же голосовали ещё десять стран (в алфавитном порядке): Австрия, Азербайджан, Андорра, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Норвегия, Сербия и Сан-Марино. С небольшой оговоркой к этой группе можно отнести и Италию – только один депутат воздержался, остальные 12 поддержали Россию.

Фото: www.globallookpress.com

Также не было голосов против у более скромных по численности делегаций Бельгии и Португалии. Лишь двое парламентариев из Германии заняли позицию, отличную от других 11 своих коллег, которые проголосовали «за» восстановление полномочий российской делегации. В эту же группу «преимущественно за» попали Армения, Швейцария, Чехия, Хорватия, Молдавия, Нидерланды и Словакия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии. Однако не все страны рады вновь увидеть российскую делегацию. Мы подсчитали, кто и как голосовал. Публикация от RT на русском (@rtrussian) 25 Июн 2019 в 8:00 PDT

Польша, Швеция и Великобритания в большинстве своём высказались против России в ПАСЕ. Полное антироссийское единодушие проявили депутаты Украины, Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии. Набор вполне ожидаемый. Прибалтика плюс ещё две страны, с которыми дипломатические отношения на сегодняшний день, по сути, отсутствуют. Именно с этого «русофобского фронта» и раздаются теперь упрёки в адрес тех, кто не стал вставлять палки в колёса возвращению России в ассамблею.

Хлопнет ли Украина дверью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся неким «реваншем агрессора», а само решение – «полным пренебрежением нормами международного права». Украинская делегация уже максимально широко распахнула дверь ПАСЕ, чтобы при удобной возможности ею как можно громче хлопнуть.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев отозвал своего посла при Совете Европы для консультаций в связи с решением ПАСЕ.

П. Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Теперь, по его словам, СЕ утратил доверие Киева, а его восстановление может стать чрезвычайно сложным процессом. При этом Верховной раде уже предложено в срочном порядке рассмотреть возможность прекращения участия украинской делегации в работе ассамблеи. Судя по словам одного из депутатов, Бориса Берёзы, в ней не особо верят и в поданный протест. По его мнению, «России удастся отбиться».

Вполне возможно, что своё влияние на другие страны Европы оказали Германия и Франция. Гранды Евросоюза сказали своё веское слово, если не полностью отменив антироссийский тренд, то во всяком случае в его самой радикальной составляющей. Разумеется, занимающие относительно нейтральную позицию страны прислушаются скорее к ним, чем к истерящей Украине или вечно ноющей Прибалтике.

Реакция в Грузии

У Грузии свои причины вставать в позу против России. Судя по реакции главы МИД Грузии Давида Залкалиани, дело совсем не в недавнем обострении отношений между двумя странами из-за инцидента в грузинском парламенте. Напомним, что на состоявшейся в середине мая в Хельсинки министерской встрече Совета Европы было принято заявление, в котором говорится, что все его страны-участницы «должны быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи».

Грузинский дипломат на своей странице в Twitter написал, что уже тогда Тбилиси зафиксировал свою чёткую позицию, высказавшись против такого решения. Само решение ПАСЕ вернуть российской делегации право голоса он назвал «печальным».

Победа здравого смысла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги резонансного голосования, следствием которого должно стать возвращение российской делегации в ПАСЕ. По его словам, победил здравый смысл, тем более что работу ассамблеи без Москвы нельзя назвать полноценной.

Д. Песков. Фото: www.globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление Павла Климкина, написав на своей странице в Twitter, что потеря доверия со стороны Украины – это действительно нечто «страшное». При этом член Совета Федерации подчеркнул, что долгое время ПАСЕ «подмахивала» украинские резолюции, а как только перестала, так и доверие сразу улетучилось. «Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...», – подытожил сенатор.

Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.

Окончательное решение по полномочиям российской делегации будет озвучено сегодня во второй половине дня. Вероятность того, что оно будет не в пользу Москвы, крайне мала. В таком случае Совет Европы перечеркнёт свои же принципы, резолюции и прочие регламенты. Не должно быть такого, что истерики в зале заседаний, шантаж вперемежку с давлением на ассамблею дали бы результат. Значительное большинство (118 из 190) депутатов проголосовали «за» возвращение России в ПАСЕ, так тому и быть. Какие истинные мотивы преследуются при этом – вопрос второй. Так или иначе, Москве необходима дипломатическая площадка для донесения до Европы своей позиции, но только если такая возможность будет дана.