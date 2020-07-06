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Кто решил снова "выкопать" дело Немцова? ЕСПЧ требует от России материалы по убийству политика
06 июля 2020, 19:00 • 95 • Политика
ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова после заявления дочери политика. Инстанция собирается выяснить, "было ли расследование убийства Немцова российскими властями достаточно тщательным".
Европейский суд по правам человека требует от России выслать материалы дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом говорится на официальной странице интернет-портала ЕСПЧ.
Речь идёт об убийстве, которое случилось в феврале 2015 года в центре Москвы. По делу была арестованы и осуждены 5 из 6 подозреваемых. Последний совершил самоподрыв во время попытки задержания. Мотивом преступления, по официальной версии, послужила личная неприязнь, вызванная высказываниями Немцова о карикатурах на пророка Мухаммеда.
Новое рассмотрение дела инициировала дочь Немцова, считающая, что убийство её отца было "заказным" и имело политические мотивы. Она написала обращение в ЕСПЧ, и инстанция приняла её дело к рассмотрению. Судом были поставлены 2 задачи. Первая – выяснить, было ли расследование убийства Немцова российскими властями достаточно тщательным со стороны России. Вторая – установить, имелось ли в распоряжении заявительницы эффективное средство правовой защиты в связи с её жалобой, как того требует статья 13 Европейской конвенции по правам человека.
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