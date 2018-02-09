Кто разрушил российский мост в Сирии

В Сирии из-за резкого повышения уровня и скорости течения воды в Евфрате был разрушен мост через реку, возведенный российскими военными в октябре 2017 года. Виновником произошедшего в Минобороны России назвали американскую сторону, которая чужими руками попыталась не допустить укрепления законной власти правительства Сирии на левом берегу реки.

Возведенный российскими военными мост через Евфрат был разрушен из-за повышения уровня воды в реке. Об этом сообщила газета Минобороны «Красная звезда».

Российские специалисты возвели 210-метровый мост в октябре 2017 года в ходе боев в этом регионе с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он расположился в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора. Мост планировалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег Евфрата. Его грузоподъемность составила 60 тонн.

Террористы активно препятствовали сооружению переправы и неоднократно пытались уничтожить российское сооружение.

Впоследствии объект передали в распоряжение сирийской армии. По сообщениям «Военно-промышленного курьера», мост через Евфрат, возведенный российскими военными, помог сирийской стороне быстро форсировать реку в Дейр-эз-Зоре.

6 февраля 2018 года уровень воды в реке и скорость течения резко поднялись. Это послужило причиной разрушения моста.

В Минобороны РФ отметили, что плотина находится на территории формирований, подконтрольных США. Там подчеркнули, что технических причин для внезапного сброса воды на мосту не было.

«Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве России не исключили, что таким варварским способом американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства Сирии на левом берегу Евфрата.

Помимо этого, в Минобороны отметили, что за прошедшую неделю более 770 жителей Сирии вернулись в свои дома. За этот же промежуток времени было проведено три гуманитарные акции, в ходе которых доставили 6 тонн продовольствия. Высококвалифицированная медпомощь была оказана 500 людям — в том числе 160 детям.

Российские военные специалисты отметили, что в процессе примирения в Сирии сейчас участвуют 2353 населенных пункта. За последние две недели к нему присоединились еще девять населенных пунктов: Хирбет-Эль-Мааджир, Кмам, Зингар, Омнир, Уади-Джубб-Кмтаз, Хараба, Джбеб, Расм-Эс-Сахаридж, Каура.

Напомним, что 8 февраля стало известно, что возглавляемая американской стороной коалиция по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» уничтожила более 100 сирийских военнослужащих. Это произошло в результате ответного удара на нападение на штаб Сирийских демократических сил.

«Сирийские правительственные войска включали в себя приблизительно 500 человек в виде большой, пешей группы, которая поддерживалась артиллерией, танкам, множественными ракетными пусковыми системами и минометами», — заявил Reuters источник в американском руководстве.

Позже официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что коалиция во главе с США по борьбе с ИГ заранее уведомила российских военнослужащих об ударе по проправительственным силам в Сирии.

«Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим, на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель», — отметила Уайт.

Она добавила, что связь с российскими военными поддерживалась как во время, так и после атаки сил коалиции.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал незаконным пребывание сил США в Сирии.

«Я (на закрытых консультациях СБ ООН — «Газета.Ru») попросил их помнить, что они находятся в Сирии незаконно. Их никто туда не приглашал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки. Противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом на земле с сирийской стороны, является преступлением», — заявил Небензя.