Кто разрубит «минский узел» Донбасса? • 74 • Аналитика Переговоры впустую

Очередной раунд переговоров в Минске не увенчался конструктивными договоренностями. Представителям ЛДНР не удалось согласовать с украинской стороной ни один из значимых вопросов. Договориться не удалось даже об очередном режиме «прекращения огня», принципиально ничем не отличающегося своими условиями от предыдущих ни по форме, ни по содержанию.









Вопрос, носящий сугубо ритуальный характер: предыдущее «прекращение огня». Оно должно было увенчаться разведением сил в районе станицы Луганской, но было сорвано в связи с нарушениями режима. Так же, как и предыдущие, заранее согласованные договоренности. Огонь никто прекращать не собирался: наоборот, на фронте наблюдается значительное увеличение интенсивности обстрелов.



Впустую прошли и переговоры о снятии экономической блокады и восстановлении торговых связей между Украиной и ЛДНР. Идея изначально противоречивая: Украине выгоднее закупать уголь по теневым схемам и формуле «Роттердам плюс», а ЛДНР невыгодно возвращать Украине ее активы. Кроме того, в Новороссии существуют люди, которым выгодно отправлять на Украину контрабандой уголь, а оттуда нелегально ввозить различные товары.



По словам украинского представителя в Минске экс-президента Леонида Кучмы, отмена экономической блокады ЛДНР возможна только в случае «возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле». Стоит ли говорить, что возвращение украинским олигархам их собственности подавляющим большинством жителей Новороссии (и сочувствующими в РФ) было бы воспринято как предательство?



Вероятно, данная тема была поднята в качестве пилотного предложения украинской стороне проявить добрую волю и приверженность букве минских соглашений. Ответ не замедлил доказать, что официальный Киев (и его неофициальные хозяева) не готовы к миролюбивой риторике или смене политического курса.



Фронт в огне

Украина не только не демонстрирует готовности к примирению или реальному выполнению минских протоколов, но и наоборот, активно стягивают к линии разграничения тяжелую технику, отремонтированную или закупленную в странах бывшего Варшавского договора за последние годы. Интенсивность обстрелов увеличивается день ото дня, причем ВСУ возвращается к политике полнейшего игнорирования ОБСЕ: обстрелы из запрещенных Минском 120 и 152 калибров в последние недели стали обычным делом. В любой момент украинская сторона может накрыть Луганск и Донецк реактивной или ствольной артиллерией и, учитывая печальные экономические перспективы, Киев вполне может пойти на обострение ради того, чтобы отвлечь внимание общества и списать все проблемы на войну и «агрессора». Впрочем, учитывая отсутствие дисциплины в ВСУ и Нацгвардии Украины, а также их не слишком почтительное отношение к новому президенту, удар может быть нанесен благодаря частной инициативе или просто крупной попойке.



На этом фоне тревожным выглядит возвращение в Донецк экс-командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. Осенью 2018 года, в преддверии выборов в ДНР, Ходаковскому без объяснения причин не разрешили пересечь границу между РФ и ДНР. Вероятно, для того, чтобы воспрепятствовать участию комбата в местной политике (от участия в выборах тогда «оттерли» и других кандидатов). Возвращение в Донецк не раз оказывавшегося в опале Ходаковского и его заявления о полной гармонии с республиканскими властями наводят на мысль о том, что командира «Востока» вернули из России в качестве последнего узнаваемого представителя ополчения времен становления непризнанных республик. Вероятно, в случае новой бойни Ходаковскому предстоит сыграть роль лидера, который сможет консолидировать вокруг себя ветеранов 2014-2015 годов, не слишком симпатизирующих службе в народной милиции. Мера достаточно своевременная и частично снимающая обвинения в полном «выдавливании» за пределы ЛДНР героев ополчения. Для полной ясности не хватает только возвращения Игоря Безлера.



Гордиев узел

С каждым днем становится все более очевидным, что трогательный флешмоб с требованиями к Зеленскому выполнять минские договоренности изначально был обречен. Украинский президент не только не хочет, но и, скорее всего, не может добиваться примирения с Донбассом или снижения активности ВСУ. Кстати, сейчас программу «ЗеленскийпризнайДонбасс#» сменил новый флешмоб, в рамках которого жители ЛДНР «разочаровываются» в шоу-президенте: в официальных СМИ полно заголовков типа «Заявление партии Зеленского о любви к Донбассу стало вершиной лицемерия — бухгалтер».



Миролюбивая риторика России и Новороссии сталкивается не только с дежурной бравадой, но и с достаточно агрессивными заявлениями. Вполне вероятно, что после выборов в Верховную раду Киев может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений, вновь начав активные боевые действия – все это мы уже видели в октябре-декабре 2014 года. Скорее всего, это закончится потерей Украиной еще одного-двух городов на Донбассе, но что значат эти населенные пункты (и нескольких тысяч военнослужащих) в сравнении с возможностью принудить население еще туже затянуть пояса, что фактически неизбежно? Кроме того, очередная «агрессия России» вполне может послужить укреплению позиций Владимира Зеленского и нового правительства – сейчас они выглядят крайне шатко.



Чтобы разрубить гордиев узел минских соглашений, Киеву достаточно крупной провокации: после массового ликования по поводу выдачи российских паспортов, ни ЛДНР, ни Москве невыгодно проявлять излишнее долготерпение и подставлять щеку. Подобное миролюбие чревато серьезными имиджевыми потерями и утратой авторитета. Безусловно, сторонники минских протоколов будут тянуть до последнего, но Зеленскому и его соратникам достаточно просто продолжать выбранный курс.



Судя по всему, Новороссии самое время готовиться к масштабным боевым действиям, а Москве готовить текст очередного минского соглашения. Впрочем, хочется верить, что на этот раз будет избран какой-то более жизнеспособный и эффективный формат. Очередной раунд переговоров в Минске не увенчался конструктивными договоренностями. Представителям ЛДНР не удалось согласовать с украинской стороной ни один из значимых вопросов. Договориться не удалось даже об очередном режиме «прекращения огня», принципиально ничем не отличающегося своими условиями от предыдущих ни по форме, ни по содержанию.Вопрос, носящий сугубо ритуальный характер: предыдущее «прекращение огня». Оно должно было увенчаться разведением сил в районе станицы Луганской, но было сорвано в связи с нарушениями режима. Так же, как и предыдущие, заранее согласованные договоренности. Огонь никто прекращать не собирался: наоборот, на фронте наблюдается значительное увеличение интенсивности обстрелов.Впустую прошли и переговоры о снятии экономической блокады и восстановлении торговых связей между Украиной и ЛДНР. Идея изначально противоречивая: Украине выгоднее закупать уголь по теневым схемам и формуле «Роттердам плюс», а ЛДНР невыгодно возвращать Украине ее активы. Кроме того, в Новороссии существуют люди, которым выгодно отправлять на Украину контрабандой уголь, а оттуда нелегально ввозить различные товары.По словам украинского представителя в Минске экс-президента Леонида Кучмы, отмена экономической блокады ЛДНР возможна только в случае «возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле». Стоит ли говорить, что возвращение украинским олигархам их собственности подавляющим большинством жителей Новороссии (и сочувствующими в РФ) было бы воспринято как предательство?Вероятно, данная тема была поднята в качестве пилотного предложения украинской стороне проявить добрую волю и приверженность букве минских соглашений. Ответ не замедлил доказать, что официальный Киев (и его неофициальные хозяева) не готовы к миролюбивой риторике или смене политического курса.Украина не только не демонстрирует готовности к примирению или реальному выполнению минских протоколов, но и наоборот, активно стягивают к линии разграничения тяжелую технику, отремонтированную или закупленную в странах бывшего Варшавского договора за последние годы. Интенсивность обстрелов увеличивается день ото дня, причем ВСУ возвращается к политике полнейшего игнорирования ОБСЕ: обстрелы из запрещенных Минском 120 и 152 калибров в последние недели стали обычным делом. В любой момент украинская сторона может накрыть Луганск и Донецк реактивной или ствольной артиллерией и, учитывая печальные экономические перспективы, Киев вполне может пойти на обострение ради того, чтобы отвлечь внимание общества и списать все проблемы на войну и «агрессора». Впрочем, учитывая отсутствие дисциплины в ВСУ и Нацгвардии Украины, а также их не слишком почтительное отношение к новому президенту, удар может быть нанесен благодаря частной инициативе или просто крупной попойке.На этом фоне тревожным выглядит возвращение в Донецк экс-командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. Осенью 2018 года, в преддверии выборов в ДНР, Ходаковскому без объяснения причин не разрешили пересечь границу между РФ и ДНР. Вероятно, для того, чтобы воспрепятствовать участию комбата в местной политике (от участия в выборах тогда «оттерли» и других кандидатов). Возвращение в Донецк не раз оказывавшегося в опале Ходаковского и его заявления о полной гармонии с республиканскими властями наводят на мысль о том, что командира «Востока» вернули из России в качестве последнего узнаваемого представителя ополчения времен становления непризнанных республик. Вероятно, в случае новой бойни Ходаковскому предстоит сыграть роль лидера, который сможет консолидировать вокруг себя ветеранов 2014-2015 годов, не слишком симпатизирующих службе в народной милиции. Мера достаточно своевременная и частично снимающая обвинения в полном «выдавливании» за пределы ЛДНР героев ополчения. Для полной ясности не хватает только возвращения Игоря Безлера.С каждым днем становится все более очевидным, что трогательный флешмоб с требованиями к Зеленскому выполнять минские договоренности изначально был обречен. Украинский президент не только не хочет, но и, скорее всего, не может добиваться примирения с Донбассом или снижения активности ВСУ. Кстати, сейчас программу «ЗеленскийпризнайДонбасс#» сменил новый флешмоб, в рамках которого жители ЛДНР «разочаровываются» в шоу-президенте: в официальных СМИ полно заголовков типа «Заявление партии Зеленского о любви к Донбассу стало вершиной лицемерия — бухгалтер».Миролюбивая риторика России и Новороссии сталкивается не только с дежурной бравадой, но и с достаточно агрессивными заявлениями. Вполне вероятно, что после выборов в Верховную раду Киев может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений, вновь начав активные боевые действия – все это мы уже видели в октябре-декабре 2014 года. Скорее всего, это закончится потерей Украиной еще одного-двух городов на Донбассе, но что значат эти населенные пункты (и нескольких тысяч военнослужащих) в сравнении с возможностью принудить население еще туже затянуть пояса, что фактически неизбежно? Кроме того, очередная «агрессия России» вполне может послужить укреплению позиций Владимира Зеленского и нового правительства – сейчас они выглядят крайне шатко.Чтобы разрубить гордиев узел минских соглашений, Киеву достаточно крупной провокации: после массового ликования по поводу выдачи российских паспортов, ни ЛДНР, ни Москве невыгодно проявлять излишнее долготерпение и подставлять щеку. Подобное миролюбие чревато серьезными имиджевыми потерями и утратой авторитета. Безусловно, сторонники минских протоколов будут тянуть до последнего, но Зеленскому и его соратникам достаточно просто продолжать выбранный курс.Судя по всему, Новороссии самое время готовиться к масштабным боевым действиям, а Москве готовить текст очередного минского соглашения. Впрочем, хочется верить, что на этот раз будет избран какой-то более жизнеспособный и эффективный формат. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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