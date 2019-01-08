Кто разгромил ИГ: Помпео приписал победу США

Руководитель Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что уничтожение 99% боевиков и инфраструктуры террористической организации ИГ (организация запрещена в России) (запрещена в РФ) — заслуга американских военных.

С таким заявлением глава американского внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами на борту самолета, который направлялся в Иорданию — первый пункт турне госсекретаря по странам Ближнего Востока, передает ФАН.

«Мы ликвидировали 99% халифата! С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания», — выразил уверенность дипломат.

Помпео также сказал, что в своем турне будет призывать лидеров стран Ближнего Востока помочь США противостоять политике Ирана, которая, как считает Вашингтон, направлена на поддержку международного терроризма, передает НСН.

При этом двумя днями ранее в сирийском МИДе заявили, что действия международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ. Как отмечается в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу, речь идет об авиаударах, которые международная коалиция нанесла по населенным пунктам Аль-Кишкия и Аш-Шаафа.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что согласен со словами главы Белого дома Дональда Трампа о победе над ИГ в Сирии.

«Что касается победы над ИГИЛ. В этом я с Дональдом согласен. Мы справились с ИГИЛ в Сирии, нанесли серьезный удар»,

— заявил глава государства.

При этом, по его словам, существует опасность перетекания остатков террористических группировок в другие регионы.

«Эта опасность и для нас, и для США», — отметил российский лидер.

Вместе с тем министр обороны Франции Флоранс Парли выразил мнение, что говорить о победе над ИГ в Сирии преждевременно.

ИГ сейчас ослаблено, как никогда, но его еще не стерли с карты», — подчеркнула силовик.

Она добавила, что необходимо ликвидировать последние очаги террористической организации.

За месяц до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ИГ является союзником США в их задаче сменить политический режим в Сирии.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — заключил дипломат.

Министр подчеркнул, что главная задача для США на данный момент — сменить режим в Сирии, а не победить ИГ.

В том же месяце самолеты ВВС коалиции во главе с США нанесли удар по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. При авианалете применялись боеприпасы с белым фосфором.

ВВС американской коалиции атаковали позиции ИГ, но поразили также дома мирных жителей. В результате удара были погибшие и раненые среди простых сирийцев. Пентагон никак не прокомментировал произошедшее.

В октябре министр обороны России

Сергей Шойгу рассказал, что за три года в Сирии при поддержке российских военных удалось полностью разгромить бандформирования ИГ.

Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны.

«В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87,5 тысячи террористов, освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий», — сказал военный.

По его словам, в ходе боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, сделано более 40 тысяч боевых вылетов.

Чуть ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.

Как отмечалось, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.

«Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее «живым щитом» для боевиков», — говорится в сообщении ЦПВС.

При этом в центре отметили, что, хотя существование данной базы оправдывается американцами необходимостью борьбы с ИГ, за все время существования Эт-Танфе в Сирии неизвестно ни об одной операции американских военных против террористов.