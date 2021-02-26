Кто раздувает "шпиономанию" в Швеции: МИД России подсказал ответ

МИД увидел "виток шпиономании" в обвинении шведа в работе на Россию. "Достойно сожаления, что шведские власти используют этот сюжет, для того чтобы лишний раз продвинуть тезис о "российской угрозе" с помощью очередного витка "шпиономании", - заявили в ведомстве.

Швецию охватил новый виток шпиономании. Так в МИД России прокомментировали предъявленное на днях шведскому гражданину обвинение в шпионаже в пользу Кремля.

Речь идёт о 47-летнем подданном королевства, который якобы несколько лет передавал некие сведения российскому дипломату и за это получал денежное вознаграждение. В понедельник, 22 февраля, ему предъявили официальные обвинения в шпионаже в пользу России.

"Достойно сожаления, что шведские власти используют этот сюжет, для того чтобы лишний раз продвинуть тезис о "российской угрозе" с помощью очередного витка "шпиономании",

- заявили по этому поводу в МИД России.

Также было высказано предположение, что шведские спецслужбы сфабриковали дело в преддверии ежегодного отчёта об их работе, чтобы оправдать высокое финансирование ведомства. Однако, как бы то ни было, посольство России в Швеции внимательно следит за развитием ситуации, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД.