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Кто раздел Байдена: Опубликовано "скандальное" видео

17 июня 2021, 13:35  •  348 • Политика
В Сети появилось "скандальное" видео, которое грозит стать новым мемом. Из него становится понятно, кто на самом деле заставил Джо Байдена прилюдно раздеться в Женеве.
В распоряжение Телеграм-канала Царьграда попало видео от известного в соцсетях балагура и острослова Дяди Мити. Он единственный нашёл максимально убедительное объяснение тому, почему Джо Байден на встрече с журналистами неожиданно стащил с себя пиджак.
Напомним, во время общения с прессой Байден сделал паузу и с блуждающей улыбкой вдруг стал медленно раздеваться. Сняв с себя пиджак, он аккуратно сложил его у себя под ногами, словно так и надо.
Инцидент вызвал немало кривотолков в Сети по обе стороны океана. Многие посочувствовали американскому президенту, которого поставили отвечать на вопросы журналистов на самом солнцепёке.
Впрочем, причиной "стриптиза" могла быть и не жара: новое видео от известного всем Дяди Мити, раскрыло все секреты. Оказывается, снять пиджак президента заставили: судя по кадрам, он проиграл в шахматы. Причём не кому-нибудь, а русским.
Разумеется, видео было всего лишь шуткой, но с довольно тонким подтекстом. Похоже, Байден стал героем очередного мема и одной из ключевых фигур комедии "Джентльмены удачи".

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