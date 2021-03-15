Кто "слил" крупнейшую спецоперацию Украины и НАТО: В Киеве назвали имена "подозреваемых"

Бутусов в интервью, данном Гордону, рассказал, что список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по задержанию "33 богатырей" в Минске достаточно короткий. В него вошли президент Зеленский и его соратники.

Президента Украины Владимира Зеленского и его людей обвинили в "сливе" крупнейшей операции, проведённой Незалежной и НАТО против России и Белоруссии. Речь идёт о задержании под Минском российских "богатырей".

Так, напомним, летом 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, которых обвинили в попытке устроить госпереворот в стране. Позднее стало известно, что подставу организовали спецслужбы Украины.

С обвинениями в провале операции выступил редактор украинского интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в интервью, которое он дал скандальному журналисту и ведущему Дмитрию Гордону. По словам Бутусова, в список подозреваемых в "сливе" входит очень узкий круг людей. Это президент Зеленский, глава ОП Ермак, начальник комитета по разведке Демченко и замглавы офиса президента Машовец.

Всех установили, чемоданы собраны, билеты куплены, проводы в Ростов назначены,

- с юмором комментирует "сенсацию" Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

Напомним также, что Гордон лично принимал участие в провокации, о которой идёт речь. Вскоре после задержания "33 богатырей" украинский журналист взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, а потом объявил всем, что Минск якобы выдаст Киеву задержанных граждан России.