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Кто "слил" крупнейшую спецоперацию Украины и НАТО: В Киеве назвали имена "подозреваемых"

15 марта 2021, 19:50  •  543 • Политика
Бутусов в интервью, данном Гордону, рассказал, что список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по задержанию "33 богатырей" в Минске достаточно короткий. В него вошли президент Зеленский и его соратники.
Президента Украины Владимира Зеленского и его людей обвинили в "сливе" крупнейшей операции, проведённой Незалежной и НАТО против России и Белоруссии. Речь идёт о задержании под Минском российских "богатырей".
Так, напомним, летом 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, которых обвинили в попытке устроить госпереворот в стране. Позднее стало известно, что подставу организовали спецслужбы Украины.
С обвинениями в провале операции выступил редактор украинского интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в интервью, которое он дал скандальному журналисту и ведущему Дмитрию Гордону. По словам Бутусова, в список подозреваемых в "сливе" входит очень узкий круг людей. Это президент Зеленский, глава ОП Ермак, начальник комитета по разведке Демченко и замглавы офиса президента Машовец.
Всех установили, чемоданы собраны, билеты куплены, проводы в Ростов назначены,
- с юмором комментирует "сенсацию" Telegram-канал "Зрада чи Перемога".
Напомним также, что Гордон лично принимал участие в провокации, о которой идёт речь. Вскоре после задержания "33 богатырей" украинский журналист взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, а потом объявил всем, что Минск якобы выдаст Киеву задержанных граждан России.

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