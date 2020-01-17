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Кто "посеял ветер" между Москвой и Варшавой? Профессор Разьны раскрыла истоки польской русофобии

17 января 2020, 10:09  •  36 • В мире
Поляки удивляются: российский президент в декабре 2019 года два раза "атаковал" Польшу. Владимир Путин напомнил об участии Варшавы в разделе Чехословакии в 1938 году и о том, что на Польше лежит ответственность за начало Втором мировой войны. А ведь еще несколько лет назад казалось, что между двумя странами установились добрососедские отношения и все противоречия остались в прошлом. О том, кто "посеял ветер" в российско-польских отношениях, рассказала профессор Анна Разьны из Ягеллонского университета.
Еще несколько лет назад отношения между Россией и Польшей были вполне добрососедскими, даже исторические противоречия отошли на второй план. Серьезное потепление началось после того, как Борис Ельцин в 1993 году попросил прощения за Катынь.
Однако в 2014 году Польша поддержала государственный переворот в Киеве и силовую операцию в Донбассе. И с этого момента Варшава вновь стала врагом Москвы, пишет Разьны в материале "Посеешь ветер, пожнешь бурю" для издания Myśl Polska. Перевод статьи предоставило ИноСМИ.
По словам Анны Разьны, в ущерб интересам собственной страны польские атлантисты старательно защищают интересы трансатлантических игроков. При этом они используют совершенно безумную концепцию восточной политики Ежи Гедройцы, по мысли которого Польша может не бояться угроз со стороны России только в том случае, если будет существовать "Большая Украина" в том географическом формате, какой она была во времена Сталина и Хрущева, включая Крым.
В то же время антлантисты, которые выступают за сохранение Украины в "коммунистической конфигурации", ведут яростную борьбу с наследием коммунизма. Это ли не проявление практики двойных стандартов, задается вопросом Анна Разьны.
Примерно так же выглядит и провозглашаемый атлантистами тезис о том, что Россия, вернув обратно Крым, якобы "разрушила пост-ялтинский мировой порядок".
Однако сначала он был разрушен вместе с Берлинской стеной объединением Германии. Затем по пост-ялтинскому миропорядку" нанесло удар НАТО, разбомбившее Югославию и полностью развалившее страну.
После киевского переворота Варшава все силы пускает на "борьбу с Россией", а русофобия и украинофильство стали признаками "польского патриотизма". Параллельно сознание поляков милитаризуется по лекалам Североатлантического альянса.
Антироссийские санкции, о которых постоянно твердят польские власти, - это еще одно проявление враждебности по отношению к России, как и попытки блокировать строительство газопровода "Северный поток – 2", снос памятников солдатам Красной армии, несмотря на то что это вступает в противоречие с соглашением об охране мест памяти, которое было заключено между двумя странами в 1994 году.

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