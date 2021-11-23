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Кто "нагнал мраку"? Читатели Le Figaro отчитали французских русофобов
23 ноября 2021, 08:25 • 236 • Политика
Читатели французской газеты Le Figaro отчитали русофобов, которые нагнетают ситуацию вокруг России. В частности, их возмутила статья, автор которой утверждает, что "тень Москвы простерлась на всю Европу" - французы объяснили политологу Николя Бавере, кто действительно "нагнал мраку".
Читатели Le Figaro высказались против демонизирования России. Например, читатель с ником JFB поинтересовался, "почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простёр на Европу?".
"Вот уж кто и вправду нагнал мраку, двигая свои пешки прямо к стенам России!" - подчеркнул он.
Другие пользователи поддержали такое мнение, отметив, что именно США пытаются расколоть европейское общество.
"Европейцы находятся под влиянием США, пытающихся изо всех сил расколоть Европу на сторонников и противников так называемой западной демократии", - написал elrousa2, добавив, что европейцам пора пересмотреть своё отношение к России.
В целом, пользователи поддержали идею о том, что Европе следует быть дружелюбнее с Россией. По мнению многих, пойди Франция навстречу России - она могла бы получить в лице России и её президента Владимира Путина отличного союзника, чего сейчас очень не хватает Европе.
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