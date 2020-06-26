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Кто пытался забрать "детские деньги": Путин намекнул, политолог перечислила игроков

26 июня 2020, 22:00  •  52 • Политика
Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева в разговоре с Царьградом прокомментировала заявление президента Владимира Путина о том, что были противники детских выплат. Эксперт перечислила игроков, на которых намекнул глава государства, пояснив, кто пытался забрать "детские деньги".
В разговоре с Царьградом политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева предположила, о ком мог говорить президент Владимир Путин, отмечая, что противники прямых выплат гражданам в период пандемии действительно были.
"Так или иначе, это мог быть на самом деле кто угодно. Потому что в первую очередь окружение руководствовалось экономическими соображениями с учётом того, как жить дальше и как формировать дальше бюджет. Мы до сих пор зависим от цен на нефть, от ситуации на международном рынке. С учётом пандемии, с учётом усиливающегося кризиса, с учётом общемировой регуляции экономики так называемая раздача из "кубышки", естественно, могла тем же и финансовым блоком восприниматься несколько негативно", - считает Елисеева.
По её словам, чиновники могли руководствоваться такими опасениями, что через несколько лет деньги будет брать неоткуда, если сегодня всё раздать.
"В голове этих людей вёрстка бюджета, был непосредственно профицит, а не дефицит, пополнялись резервы и всё остальное. Поэтому с этой точки зрения это мог быть спокойно и так называемый экономический блок. Плюс, возможно, ряд частных лиц, в том числе ряд каких-нибудь глав компаний могли выступать против, например рассчитывая на перевод этих денег непосредственно на поддержку бизнеса. Причём не только крупных компаний, которые обеспечивают большое количество рабочих мест людям, но в том числе и среднего и малого бизнеса, потому что мы сейчас по Москве видим, как большое количество ресторанов, каких-то магазинов, предприятий других сфер услуг закрылись и вряд ли когда-нибудь снова откроются. Поэтому и представители бизнеса могли просить о том же перераспределении средств не на выплату людям, а именно бизнесу", - предположила Елисеева.
В принципе, добавляет она, каждый выступал с расчётом на то, как спасти какой-то конкретный сектор, а не всё сразу. Но помощь была оказана адресно, секторально, то есть не кому-то одному, а комплексом мер, который охватывал абсолютно разные секторы, подчеркнула Елисеева.
"Это была и социальная помощь, и экономическая, то есть она касалась и безработных граждан. Поэтому помощь коснулась всех так или иначе, а то, что кто-то выступал против, это логично. Просто кто-то руководствовался разными целями. Это либо перенаправление денег - условно - в свою сферу, либо, наоборот, страх, боязнь остаться без денег. Скорее всего, были те, кто против в силу каких-то своих выгод и в силу того, что хотел как-то эти деньги использовать по-другому. Обсуждения велись со всеми, я полагаю, Владимир Владимирович, когда принимал это решение, обсуждал со всем правительством, министрами, в том числе и Мишустиным. Они, скорее всего, это всё разрабатывали, участвовали и представители тех же банков - тот же Греф и Костин. Скорее всего, каждый мог тянуть одеяло на себя", - предположила Елисеева.

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