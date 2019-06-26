Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против

Полную статистику голосования по странам опубликовал в своем Instagram-аккаунте телеканал RT. Оказалось, что против возвращения России большинством голосов делегатов выступили еще и Польша, Швеция, Великобритания.

Не смогли определиться Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения. К слову, словенский депутат от голосования вообще воздержался.

Единогласно за возвращение России в ПАСЕ выступили делегации Азербайджана, Австрии, Андорры, Кипра, Испании, Ирландии, Исландии, Франции, Сербии, Сан-Марино, Норвегии и Турции.

В делегациях Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии за возвращение России проголосовало большинство членов.

Комментируя в своем микроблоге в Twitter опубликованные статистические данные, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил:

"Делегация Азербайджан в ПАСЕ единогласно проголосовала за возвращение России в организацию, в делегации Армения представитель партии Пашиняна голосовал против РФ. И кто союзник?"

Фото: Twitter/Игорь Коротченко

"Когда самое большое посольство США в Европе (а что там ещё внутри?) организовало мягкий переворот в Армении, я писал, что как всегда радикалы будут брать власть и возьмут её, если народу Армении не помочь. Проспали. Теперь пожинаем плоды марионетки Штатов", - ответил на замечание Коротченко один из подписчиков по имени Николай.

"Так как в Армении к власти пришли колхозники, то, скорее всего, они могли и кнопки перепутать", - предположил пользователь H.R.Chaves.