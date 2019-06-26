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Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
26 июня 2019, 03:39 • 51 • В мире
Стало известно, как в ночь на 25 июня прошло голосование по вопросу возвращения России в ПАСЕ. Ожидаемо против этого выступили три прибалтийские страны, Украина и Грузия. Мнения в делегации Армении разделились: два представителя проголосовали за возвращение, а один – против.
Полную статистику голосования по странам опубликовал в своем Instagram-аккаунте телеканал RT. Оказалось, что против возвращения России большинством голосов делегатов выступили еще и Польша, Швеция, Великобритания.
Не смогли определиться Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения. К слову, словенский депутат от голосования вообще воздержался.
Единогласно за возвращение России в ПАСЕ выступили делегации Азербайджана, Австрии, Андорры, Кипра, Испании, Ирландии, Исландии, Франции, Сербии, Сан-Марино, Норвегии и Турции.
В делегациях Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии за возвращение России проголосовало большинство членов.
Комментируя в своем микроблоге в Twitter опубликованные статистические данные, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил:
"Делегация Азербайджан в ПАСЕ единогласно проголосовала за возвращение России в организацию, в делегации Армения представитель партии Пашиняна голосовал против РФ. И кто союзник?"
Фото: Twitter/Игорь Коротченко
"Когда самое большое посольство США в Европе (а что там ещё внутри?) организовало мягкий переворот в Армении, я писал, что как всегда радикалы будут брать власть и возьмут её, если народу Армении не помочь. Проспали. Теперь пожинаем плоды марионетки Штатов", - ответил на замечание Коротченко один из подписчиков по имени Николай.
"Так как в Армении к власти пришли колхозники, то, скорее всего, они могли и кнопки перепутать", - предположил пользователь H.R.Chaves.
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