Кто пытается подставить Сергея Глазьева: вскрылась ложь о девальвации рубля

Кому выгодны панические слухи о девальвации рубля? И почему раз за разом прогнозы экономистов о падении курса переворачивают с ног на голову? По всей видимости, это вопрос на долгую перспективу. Накануне академик РАН Сергей Глазьев через телеканал Царьград опроверг информацию о том, что девальвация рубля - вопрос решённый. Подобные заявления со ссылкой на него стали распространять в Сети.

"Во-первых, я никогда не кликушествовал по поводу девальвации рубля. И ни разу в жизни не давал такой вида прогноз, - подчеркнул Сергей Глазьев. - Во-вторых, сейчас любые подобные заявления о девальвации рубля могут быть ориентированы исключительно на провокацию нестабильности. И какие-то люди эту провокацию устраивают, пытаясь использовать моё имя".

Какой прогноз Сергей Глазьев давал в действительности?

В действительности я всегда выступал за стабилизацию курса рубля. Дело в том, что объём золотовалютных резервов у нас в три раза превышает объём денежной базы. И даже если все наличные рубли вдруг будут предъявлены к обмену на иностранную валюту, у Центрального банка хватит резервов для того, чтобы отбить атаку спекулянтов, - подчеркнул Сергей Глазьев в беседе с Царьградом.

В целом ряде источников говорится, что Сергей Глазьев якобы дал прогноз по девальвации рубля, однако в беседе с редакцией эксперт заверил, что "это ложь и гнусная провокация". Причём причин для такой провокации две.

Первая - политическая, связанная с желанием нанести удар по нашей евразийской интеграции. И, по сути, это - продолжение тех провокаций, которые мы наблюдаем сегодня в Белоруссии. К сожалению, вследствие того, что Центральный банк бросил рубль в свободное плавание, наша валюта стала объектом манипуляций. И главными манипуляторами на валютном финансовом рынке являются американские хедж-фонды, - подчеркнул Глазьев. - Вторая причина - экономическая. Связана она с тем, что могущественные в нашей стране экспортёры нефти и металла заинтересованы в девальвации рубля для того, чтобы увеличить рентабельность на свою продукцию и за счёт населения, за счёт внутренней экономики, по сути, субсидировать таким образом экспорт и увеличение своей валютной выручки. Никаких, ещё раз подчеркну, субъективных причин для девальвации рубля сегодня нет.

Сергей Глазьев добавил, что Центробанк сегодня игнорирует свою конституционную обязанность по обеспечению стабильности рубля, поэтому американские хедж-фонды могут в любой момент устроить любого рода и масштаба атаку.

"И если ЦБ вовремя не вмешается, то может всё что угодно произойти, - пояснил академик РАН. - Это исключительно вопрос желания Центрального банка выполнять свою конституционную обязанность".

К сожалению, в 2014 году Центробанк как раз сыграл на руку манипуляторам. И теперь "мяч", что называется, на стороне поля регулятора. Сергей Глазьев выразил надежду, что ЦБ сделал выводы после краха 2014 года и не допустит ошибок вновь.