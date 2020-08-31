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Кто пытается подставить Сергея Глазьева: вскрылась ложь о девальвации рубля
31 августа 2020, 01:05 • 63 • Политика
Сергей Глазьев через телеканал Царьград опровергает ложь, распространённую от его имени, о девальвации рубля. Академик РАН подчеркнул, что есть две причины для очернения его имени.
Кому выгодны панические слухи о девальвации рубля? И почему раз за разом прогнозы экономистов о падении курса переворачивают с ног на голову? По всей видимости, это вопрос на долгую перспективу. Накануне академик РАН Сергей Глазьев через телеканал Царьград опроверг информацию о том, что девальвация рубля - вопрос решённый. Подобные заявления со ссылкой на него стали распространять в Сети.
"Во-первых, я никогда не кликушествовал по поводу девальвации рубля. И ни разу в жизни не давал такой вида прогноз, - подчеркнул Сергей Глазьев. - Во-вторых, сейчас любые подобные заявления о девальвации рубля могут быть ориентированы исключительно на провокацию нестабильности. И какие-то люди эту провокацию устраивают, пытаясь использовать моё имя".
Какой прогноз Сергей Глазьев давал в действительности?
В целом ряде источников говорится, что Сергей Глазьев якобы дал прогноз по девальвации рубля, однако в беседе с редакцией эксперт заверил, что "это ложь и гнусная провокация". Причём причин для такой провокации две.
Сергей Глазьев добавил, что Центробанк сегодня игнорирует свою конституционную обязанность по обеспечению стабильности рубля, поэтому американские хедж-фонды могут в любой момент устроить любого рода и масштаба атаку.
"И если ЦБ вовремя не вмешается, то может всё что угодно произойти, - пояснил академик РАН. - Это исключительно вопрос желания Центрального банка выполнять свою конституционную обязанность".
К сожалению, в 2014 году Центробанк как раз сыграл на руку манипуляторам. И теперь "мяч", что называется, на стороне поля регулятора. Сергей Глазьев выразил надежду, что ЦБ сделал выводы после краха 2014 года и не допустит ошибок вновь.
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