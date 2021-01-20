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Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах

20 января 2021, 09:45  •  438 • Украина

Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник в своём авторском Telegram-канале рассказал подробности об устроенной представителями украинской делегации истерике по поводу участия общественных советников Республик в переговорах.

«Киеву не понравилось присутствие общественных советников на переговорах. Повисла пауза…

Кто пустил и кто позволил?!

Сегодня делегации ЛНР и ДНР на переговорах в политической подгруппе пополнились четырьмя общественными советниками, что представителям Киева категорически не понравилось.

Полтора часа нардеп Костин терзал координатора Мореля вопросом: “Кто позволил подключить к видеоконференции этих??? Скажите, кто допустил такое и где это вообще видано?”

Была даже попытка уйти в “глухой перерыв”, до выяснения. Не скрою, наблюдать за растерянностью украинцев было даже забавно.

Но все обошлось. Координатор от ОБСЕ Пьер Морель объяснил, что они, т. е. мы, как делегации ДНР и ДНР, собственно, имеем право, а наши советники от общественных организаций — просто симметричный ответ на недавнюю инициативу Киева.

Ранее — по прихоти вице-премьера Резникова — Украина посадила на свою сторону советников из числа граждан, временно переместившихся в Киев из Донбасса.

Мол, они и есть истинные представители Донецка и Луганска, а совсем не те, что от самопровозглашенных республик.

Как итог, сегодня ни одного звука от украинских общественных советников за весь раунд переговоров не прозвучало. Хотя на предыдущих переговорах один раз в час кому-то из этих представителей давалось слово и он начинал: “Я, как представитель Донбасса...”, и далее по тексту.

Теперь же, осознавая, что тут же получат адекватный ответ, предпочли сидеть тихо и мирно, лишь недовольно скрипя зубами».

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