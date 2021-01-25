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Кто противостоит Владимиру Зеленскому и его переругавшимся «слугам»?

25 января 2021, 18:05  •  61 • Украина
Пока в украинских регионах оппозиционеры Виктора Медведчука изводят местные власти «тарифными майданами» - не слишком многочисленными, зато долгоиграющими, сам Медведчук выстраивает в Киеве информационный редут, чтобы окончательно «закошмарить» Зеленского. Теперь в его распоряжении не только собственные телеканалы (Zik, NewsOne, «112 канал»), но и «плюсы» Игоря Коломойского («1+1», «вторая кнопка» украинского ТВ). Интрига в том, что на «плюсах» выходят и программы «95 квартала» Зеленского.
Но главная интрига противостояния не в этом. В войне с Зеленским Медведчуку удалось заручиться поддержкой одного из лидеров общественного мнения Анатолия Шария. Нет, Шарий вовсе не агитирует за Медведчука, но он успешно «мочит» Зеленского. Тем же занимается националист Илья Кива, которого Медведчук предусмотрительно принял в свою партию ОПЗЖ и наделил депутатским мандатом. Киве мало того, что удалось расколоть сплочённое националистическое сообщество – его головорезы охраняют «оппозиционеров» на тарифных майданах. В первую очередь не от полиции, а от таких же националистов, только считающих Медведчука изменником и российским наймитом.
Сегодня Юлия Тимошенко предстала в Раде с новой причёской – как известно, свой имидж Газовая принцесса традиционно меняет в преддверии больших перемен в политике. Тимошенко, как мы уже сообщали, стала ситуативной партнёршей Медведчука – с прицелом на премьерское кресло при Медведчуке – спикере переизбранной Рады. А вот поста президента в новой Украине Медведчука-Тимошенко не будет. Парламентская республика! Видимо, договориться с Зеленским по-хорошему о том, что он безо всяких тарифных майданов под окнами уволит премьера Шмыгаля и назначит Тимошенко, не удаётся, значит, власть будут менять по-плохому. Со скандалами. Первый пошёл – издания, близкие Медведчуку, сообщают о московской возлюбленной главы СБУ и правой руки Зеленского Ивана Баканова. Покажется мало – сбежавший накануне из Киева за границу первый замглавы СБУ Дмитрий Нескромный (которого сходу обвинили в организации заказного убийства) готов поведать немало занимательного как про своего бывшего шефа Баканова, так и про главу президентской администрации Андрея Ермака (участие в расхищении средств «Большого строительства» – меньшее из обвинений, а Нескромный к тому же обещает нескромно поведать о неоднозначных сексуальных предпочтениях Ермака). В общем, Медведчук и партнёры готовы атаковать. А вот готов ли Зеленский к обороне – увидим в ближайшие дни.

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