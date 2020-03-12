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Кто против Путина? Сравнивший Россию с наркоманом и пугавший русских смертельной болезнью

12 марта 2020, 20:35  •  116 • Политика
Представители партии "Яблоко" выступили против поправок в Конституцию России, заявив, что предложение об обнулении сроков президента в тексте - это "узурпация власти". Фактически подписавшиеся под обращением задекларировали себя противниками Путина. Так кто против? Например, сравнивший Россию с наркоманом и пугавший русских смертельной болезнью...
"Решение о несменяемости Путина на должности президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно", - так звучит текст обращения "яблочников", представленный, в том числе, на страницах "Новой газеты".
Подписавшиеся под обращением, не вдаваясь в детали, сразу делают выводы за читателя. Например, дают понять, что Путин пойдёт на новый срок. Хотя на самом деле подобного не звучало. Как известно, до выборов ещё четыре года. Да и поправка об обнулении сроков ещё не утверждена.
"Мы призываем граждан России заявлять о своем несогласии с конституционным произволом и беззаконием во всех предусмотренных законом формах", - говорят авторы обращения. По всей видимости, именно в этом и состоит цель популистского обращения. Мол, не стоит голосовать за поправки.
Подписались под обращением разные представители партии. Например, некогда лидер, а теперь просто основатель "Яблока" Григрий Явлинский. Автор цитаты о России - наркомане: "Россия как наркоман, у которого в одной руке труба с нефтью, в другой труба с газом, а в голове экономические галлюцинации о том, что всё хорошо. А цены упадут, начнется ломка". Или, например, Геннадий Гудков, не стесняющийся пугать русских смертельной болезнью - COVID-19. Мол, от нас всё скрывают в России, да ещё и тесты на самом деле не проводят. Мы писали об этих вбросах. Выглядят они, прямо скажем, кощунственно.

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