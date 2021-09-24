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Кто прошёл в Госдуму: "Единая Россия" определилась с депутатами

24 сентября 2021, 15:40  •  133 • Политика
"Единая Россия" определилась с составом депутатов от своей партии в Госдуме.
Во фракцию "Единая Россия" в Госдуме войдут Денис Майданов или, например, экс-министр труда Максим Топилин. Кроме того, переизбрались президент ФХР Владислав Третьяк и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, сказали РИА Новости в партии.
Пока о составе фракции говорит лишь источник среди представителей политической силы. Полного списка к этому часу нет.
Напомним, ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы, прошедшие в прошлые выходные, признаны состоявшимися. Партии разделили депутатские мандаты следующим образом:
  • "Единая Россия" - 324;
  • КПРФ - 57;
  • "Справедливая Россия - За правду" - 27;
  • ЛДПР - 21;
  • "Новые люди" - 13;
  • Партия Роста, "Гражданская платформа", "Родина" - по одному мандату;
  • Пять мандатов забрали самовыдвиженцы.
Напомним, все детали прошедших выборов доступны в специальном разделе Царьграда.

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