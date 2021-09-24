Кто прошёл в Госдуму: "Единая Россия" определилась с депутатами

"Единая Россия" определилась с составом депутатов от своей партии в Госдуме.

Во фракцию "Единая Россия" в Госдуме войдут Денис Майданов или, например, экс-министр труда Максим Топилин. Кроме того, переизбрались президент ФХР Владислав Третьяк и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, сказали РИА Новости в партии.

Пока о составе фракции говорит лишь источник среди представителей политической силы. Полного списка к этому часу нет.

Напомним, ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы, прошедшие в прошлые выходные, признаны состоявшимися. Партии разделили депутатские мандаты следующим образом:

"Единая Россия" - 324;

КПРФ - 57;

"Справедливая Россия - За правду" - 27;

ЛДПР - 21;

"Новые люди" - 13;

Партия Роста, "Гражданская платформа", "Родина" - по одному мандату;

Пять мандатов забрали самовыдвиженцы.

Напомним, все детали прошедших выборов доступны в специальном разделе Царьграда.