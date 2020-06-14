Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
Главная / Политика

Кто проложил Ельцину путь в Кремль? Пушков назвал роковой фактор

14 июня 2020, 11:00  •  157 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с мнением о том, что ответственность за крах Советского Союза целиком лежит на бывшем советском лидере Михаиле Горбачёве. Горбачёв стал роковым фактором и именно он проложил путь Ельцину в Кремль, уверен сенатор.
О причастности Горбачёва к развалу Советского Союза ранее рассказал Руслан Хасбулатов, который оказался последним председателем Верховного совета России. В интервью газете "Взгляд" он заявил, что объективных причин для развала страны не было. И если бы Горбачёв был более состоятельным политиком, ничего бы не произошло.
Хасбулатов подчеркнул, что у президента СССР были все ресурсы для того, чтобы потягаться с Борисом Ельциным, но он решил самоустраниться.
Пушков в свою очередь отметил, что Горбачёв действительно не был готов к управлению государством, особенно в условиях кризиса.
Сам факт его молодости по сравнению с другими членами Политбюро был недостаточен. Фактор Горбачёва сыграл роковую роль в развитии событий по самому плохому сценарию. И именно он проложил Ельцину путь в Кремль, - отметил сенатор.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
13 июня 2020, 19:00
Польша случайно оккупировала часть Чехии
13 июня 2020, 22:00
NI назвал "самое мощное оружие России" в Арктике. И это не "гиперзвук"
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
14 июня 2020, 02:00
Экс-советник Ельцина назвал четыре ключевые ошибки первого президента России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.