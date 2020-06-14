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Кто проложил Ельцину путь в Кремль? Пушков назвал роковой фактор
14 июня 2020, 11:00 • 157 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с мнением о том, что ответственность за крах Советского Союза целиком лежит на бывшем советском лидере Михаиле Горбачёве. Горбачёв стал роковым фактором и именно он проложил путь Ельцину в Кремль, уверен сенатор.
О причастности Горбачёва к развалу Советского Союза ранее рассказал Руслан Хасбулатов, который оказался последним председателем Верховного совета России. В интервью газете "Взгляд" он заявил, что объективных причин для развала страны не было. И если бы Горбачёв был более состоятельным политиком, ничего бы не произошло.
Хасбулатов подчеркнул, что у президента СССР были все ресурсы для того, чтобы потягаться с Борисом Ельциным, но он решил самоустраниться.
Пушков в свою очередь отметил, что Горбачёв действительно не был готов к управлению государством, особенно в условиях кризиса.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков
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