Кто проложил Ельцину путь в Кремль? Пушков назвал роковой фактор

О причастности Горбачёва к развалу Советского Союза ранее рассказал Руслан Хасбулатов, который оказался последним председателем Верховного совета России. В интервью газете "Взгляд" он заявил, что объективных причин для развала страны не было. И если бы Горбачёв был более состоятельным политиком, ничего бы не произошло.

Хасбулатов подчеркнул, что у президента СССР были все ресурсы для того, чтобы потягаться с Борисом Ельциным, но он решил самоустраниться.

Пушков в свою очередь отметил, что Горбачёв действительно не был готов к управлению государством, особенно в условиях кризиса.

Сам факт его молодости по сравнению с другими членами Политбюро был недостаточен. Фактор Горбачёва сыграл роковую роль в развитии событий по самому плохому сценарию. И именно он проложил Ельцину путь в Кремль, - отметил сенатор.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков