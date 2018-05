Кто продырявил фюрера? • 25 • Аналитика







Как сообщил журнал European Journal of Internal Medicine, французские ученые из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин установили подлинность останков Адольфа Гитлера, хранящихся в России. Для этого они использовали выданные Федеральной службой безопасности России зубы, принадлежащие, по официальным данным, нацистскому фюреру.





Скажу сразу: «установили» — слишком громко сказано. Указанный факт был установлен советскими специалистами сразу после окончания Второй мировой войны. Таким образом, заграничные эксперты только еще раз подтвердили то, что нашей общественности было известно 70 лет назад.



В принципе, нет ничего плохого в том, что иностранная наука решила еще раз перепроверить общеизвестные данные. Особенно с учетом невероятно расплодившихся в интернете легенд о дальнейшей жизни фюрера то ли в Аргентине, то ли в Антарктиде, то ли вообще на обратной стороне Луны. Видимо, таким было и мнение компетентных российских властей, разрешивших французам доступ к этим материалам.



Однако, похоже, что объективная и строго научная экспертиза была только благовидным прикрытием для некоторых выводов, которые были сделаны зарубежными гостями без должных на то научных оснований и которые имеют явно выраженный политический подтекст.



Прежде всего речь идет о следующей констатации:



Таким образом, появились свидетельства в пользу гипотезы, согласно которой Гитлер принял яд и одновременно выстрелил в себя.



Каким образом французские ученые умы установили, что дырку в своем черепе Гитлер проделал собственноручно, а не с чьей-либо помощью, в опубликованном отчете не сообщается. Что совершенно неудивительно, поскольку определить, кто именно нажал на спуск пистолета 73 года назад в бункере рейхсканцелярии, на основании осколков костей практически невозможно.



Французы всего лишь еще раз подтвердили факт наличия следов цианистого калия в полости рта Гитлера и наличие дырки в черепе. Из чего совершенно не следует, что фюрер самолично дважды самоубился.



Эта вроде бы мелочь имеет очень существенное политическое и идеологическое значение. Официальная нацистская версия смерти главаря Третьего рейха, опубликованная еще в ходе боев за Берлин, категорически настаивала на том, что фюрер погиб как солдат, на боевом посту. Что предполагало классический для немецкого солдата способ добровольного ухода из жизни – с помощью огнестрельного оружия. Ни о каком принятом яде нацисты даже не заикались, ибо это наверняка повредило бы репутации фюрера и негативно отразилось на и без того близком к полному исчерпанию моральном духе немцев.



Послевоенные заявления немногих оставшихся в живых обитателей бункера рейхсканцелярии также следовали в русле этой нацистской версии, хотя реальных свидетелей смерти Гитлера среди них почти не было.



Поэтому вопрос о конкретных обстоятельствах его кончины так и остался открытым, что дало основание советским публицистам предположить, что реальная картина событий несколько отличалась от официальной германской версии. А именно в том пункте, что Гитлер ушел из жизни не как мужественный солдат, а как безвольный трус, с помощью мгновенного яда. А «застрелиться» ему уже после смерти помог один из его прислужников. Потому что так было нужно нацистской пропаганде.



В наиболее ярком и психологически убедительном ключе эта советская версия была представлена в последней серии киноэпопеи «Освобождение», где личная трусость Гитлера перед лицом смерти была достаточно ярко раскрыта на фоне его человеческого ничтожества и полного морального краха.



Советские кинематографисты имели право на такую интерпретацию прежде всего потому, что она полностью подтверждалась широко известными фактами о личности Гитлера. В частности, его гипертрофированным самолюбованием, переходящим в нарциссизм. И ярко выраженным презрением к обычным людям, к безликим массам, которые он считал расходным материалом своих «гениальных» замыслов. Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



Широко известны его слова о том, что весь немецкий народ заслуживает гибели, раз он не смог победить даже «восточных варваров».



Личность с таким широчайшим диапазоном отклонений от психологической нормы восприятия действительности вполне могла жалеть себя больше, чем весь остальной германский народ. И, соответственно, Гитлер действительно мог сбежать из жизни как последний, безответственный трус, а не как солдат на своем посту.



Во всяком случае, эта советская версия была не лишена психологической достоверности. И, кроме того, она косвенно подтверждалась тем, что в момент смерти Гитлера никто не видел. Этого даже нацисты не смеют отрицать. К тому же она была элементарно полезна, поскольку работала на развенчание гитлеризма в послевоенной Европе и была серьезной помехой попыткам героизации бесноватого Адольфа.



И вот французские ученые без всяких на то научных оснований вдруг высказываются в пользу того, что Гитлер застрелился сам. То есть действительно был тем самым мужественным арийцем, которым его тужилась изобразить нацистская пропаганда! Возникает законный вопрос: зачем им это понадобилось? И кто стоит у них за спиной? Кому в 21 веке вновь понадобилось поднять на щит нацистского фюрера и сделать из этого давно истлевшего трупа политическую икону?



У меня нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Однако с учетом того, насколько широко и повсеместно в современной Европе пошли в рост неонацистские настроения, можно уверенно предположить, что такие заказчики есть, и их немало.



Для тех, кто сегодня пытается втоптать в грязь знамя нашей Победы и объявляет 9 Мая днем траура фактически по поверженному Третьему рейху и его фюреру, крайне необходимо, чтобы Адольф Гитлер и сегодня был живее всех живых. И даже в качестве трупа был бы совершенно безупречен в глазах тех своих молодых последователей, которых сегодня становится все больше. И которые уверены, что час их реванша уже не за горами.



Автор: Юрий Селиванов

