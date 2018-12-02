Кто призывает Россию жить "по понятиям"?

Итак, есть неопровержимые факты. 25 ноября три украинских корабля, несмотря на многократные предупреждения Погранслужбы РФ, вторглись в российские территориальные воды. Командиры украинских экипажей на допросе признали это. Как признали и то, что шли на преступление сознательно. Как было приказано. И вот я думаю: случись такое у берегов США или Франции, Канады или Британии, как бы действовали их морские стражники и власти?

Да абсолютно так же, как и Россия? Предупреждение нарушителей границы, задержание, арест суд. И никаких воплей из западных столиц не раздавалось бы. А что мы видим, слышим и читаем после ЧП в Керченском проливе?

«Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли».

На каком основании Москва должна отпустить людей, совершивших преступление, и вернуть Украине «вещдоки» в виде двух катеров и буксира? Только потому, что так хочется министрам иностранных дел G7? То есть, нас призывают действовать не по Закону, а по понятиям? Но так только в какой-нибудь шайке бывает. Вот и Трамп уже заявил, что будет разговаривать с Путиным после освобождения украинских моряков и возвращения кораблей. По сути, он призывает Москву показать фигу своей же российской Фемиде. Ну тогда Кремль абсолютно таким же макаром может поставить свое условие: выпустите из американской тюрьмы граждан России Бута, Ярошенко, Бутину и других, а потом мы уже посмотрим, что делать с арестованными украинскими моряками и кораблями. Может, и вернем их Киеву по принципу баш на баш. А если серьезно, то с чем мы в данном случае сталкиваемся? С тем, что Россию призывают плевать на собственные законы только потому, что так кому-то хочется по соображениям политической конъюнктуры. Может быть, тогда G7 «возьмет на поруки» не только украинских, но и всех других преступников, которые на своих кораблях, шхунах и катерах вторгаются в территориальные воды других стран? Ратуя за освобождение украинских моряков и кораблей, явно антироссийские настроенные западные дипломаты, по сути, призывают к либеральному отношению к тем, кто совершает преступления на море. В таком случае надо выбросить на помойку все мировое правосудие, если право вершить его берут на себя не судьи, а дипломаты.

А тем временем скулеж в западных СМИ продолжается: «Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе». Может, эта «крайняя обеспокоенность» вызвана тем, что наша Погранслужба не встретила в Керченском проливе вооруженных иностранных нарушителей с хлебом-солью? Но так встречают добрых гостей, а не провокаторов. Впрочем, очень похоже, что бесполезно доказывать эти элементарные вещи людям, уверенным, что Россия должна быть назначена виновной и наказанной в любых случаях.