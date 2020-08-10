Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

Кто признает результаты? Реакцию на итоги выборов в Белоруссии просчитали эксперты

10 августа 2020, 10:55  •  183 • Политика
После убедительной победы действующего президента Белоруссии (по данным экзитпола, он набрал 79,7% голосов избирателей) эксперты просчитали реакцию других стран на итоги выборов в республике. Политтехнолог Марат Баширов и журналист Андрей Медведев задались вопросом: кто признает результаты?
Ранее, напомним, по результатам национального экзитпола, стало понятно, что убедительную победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с рекордным отрывом от ближайшего соперника. За него проголосовало 79,7% избирателей. Его конкурент на выборах - Светлана Тихановская - занимает второе место с 6,8% голосов белорусов.
Эксперты гадают, как в других странах отреагируют на итоги выборов в республике?
Политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что "Лукашенко получит абсолютный результат", напророчив ему победу уже в первом туре с десятикратным перевесом.
"Вопрос: кто признает результаты? Мы признаем. С Европой понятно - будет долго думать и ждать отчёты наблюдателей. Признает ли Украина? США не признают и введут санкции", - просчитал реакцию на итоги выборов в Белоруссии политический эксперт.
Тем же вопросом "кто признает результаты?" задался и российский журналист Андрей Медведев. У себя в одноимённом Telegram-канале он отметил, что "выборы в Белоруссии без сенсаций", добавив, что и было понятно, каким будет результат. Журналист уверен, что "все вопросы и неожиданности могут начаться теперь".
"Кто признает результаты? Кто первым? Позвонит ли теперь Зеленский с поздравлением? Потянет ли белорусская оппозиция свой Майдан? - задаётся вопросами Медведев, добавив, что, по его мнению, Майдана минская оппозиция не потянет. - Какова будет судьба наших контракторов, задержанных в Минске? Ну и наконец - после всех предвыборных кунштюков, после обещания выдать ЧВКашников Киеву и прочего, как будут строиться отношения с Москвой?"
Вопросы, касающиеся дальнейших взаимоотношений между Белоруссией и Россией, журналиста интересуют особо, в том числе и то, как Москва будет их строить и на основе каких правил и принципов. Особенно на фоне скандала с СБУ и подставой для российских "наёмников" и недавнего интервью Лукашенко украинскому журналисту Гордону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 09:05
"Очень впечатлительным лучше не смотреть": Видео разоблачило "въезд" автозака в толпу в Минске
10 августа 2020, 05:25
"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 10:05
"Плюнула бы ему в глаза": Симоньян припомнила Пашиняну слова 15-летней давности
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.