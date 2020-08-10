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Кто признает результаты? Реакцию на итоги выборов в Белоруссии просчитали эксперты
10 августа 2020, 10:55 • 183 • Политика
После убедительной победы действующего президента Белоруссии (по данным экзитпола, он набрал 79,7% голосов избирателей) эксперты просчитали реакцию других стран на итоги выборов в республике. Политтехнолог Марат Баширов и журналист Андрей Медведев задались вопросом: кто признает результаты?
Ранее, напомним, по результатам национального экзитпола, стало понятно, что убедительную победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с рекордным отрывом от ближайшего соперника. За него проголосовало 79,7% избирателей. Его конкурент на выборах - Светлана Тихановская - занимает второе место с 6,8% голосов белорусов.
Эксперты гадают, как в других странах отреагируют на итоги выборов в республике?
Политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что "Лукашенко получит абсолютный результат", напророчив ему победу уже в первом туре с десятикратным перевесом.
"Вопрос: кто признает результаты? Мы признаем. С Европой понятно - будет долго думать и ждать отчёты наблюдателей. Признает ли Украина? США не признают и введут санкции", - просчитал реакцию на итоги выборов в Белоруссии политический эксперт.
Тем же вопросом "кто признает результаты?" задался и российский журналист Андрей Медведев. У себя в одноимённом Telegram-канале он отметил, что "выборы в Белоруссии без сенсаций", добавив, что и было понятно, каким будет результат. Журналист уверен, что "все вопросы и неожиданности могут начаться теперь".
"Кто признает результаты? Кто первым? Позвонит ли теперь Зеленский с поздравлением? Потянет ли белорусская оппозиция свой Майдан? - задаётся вопросами Медведев, добавив, что, по его мнению, Майдана минская оппозиция не потянет. - Какова будет судьба наших контракторов, задержанных в Минске? Ну и наконец - после всех предвыборных кунштюков, после обещания выдать ЧВКашников Киеву и прочего, как будут строиться отношения с Москвой?"
Вопросы, касающиеся дальнейших взаимоотношений между Белоруссией и Россией, журналиста интересуют особо, в том числе и то, как Москва будет их строить и на основе каких правил и принципов. Особенно на фоне скандала с СБУ и подставой для российских "наёмников" и недавнего интервью Лукашенко украинскому журналисту Гордону.
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