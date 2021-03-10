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Кто привёл к власти Ельцина: Полмиллиона, которые изменили всё
10 марта 2021, 22:30 • 50 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц показал архивные фото, которые напомнили об одной из самых неоднозначных страниц российской истории. На них запечатлены те самые полмиллиона человек, которые привели к власти Ельцина и изменили всё.
В этот день 30 лет назад, 10 марта 1991 года, в российской истории произошло событие, которое, безусловно, переломило её ход. Это был митинг на Манежной площади, численность участников которого составляла без малого полмиллиона человек.
Позднее этот митинг был назван самым массовым в истории страны, и он остаётся таковым по сей день. О роли, которую сыграло это народное "вече" в нашей жизни, по сей день ведутся ожесточённые споры.
Архивными фото с того исторического митинга поделился журналист, военный корреспондент Александр Коц. "Чего хотели? Сменяемости власти, демократии, свободы слова. Требовали отставки Горбачёва, восхваляли Ельцина, который выступал против привилегий", - подписал автор серию снимков.
На фото можно увидеть бескрайнее море людей, жаждущих "свободы". В их руках транспаранты с проклятиями в адрес Горбачёва ("Лучший немец года") и одами Ельцину: "С нами рыцарь отваги...".
Фото: скриншот https://t.me/sashakots
Журналист увидел в событиях 30-летней давности пересечение с новыми реалиями: "Знакомо, правда?"
А ещё эти люди, напомнил Коц, призывали на всесоюзном референдуме голосовать против сохранения Советского Союза. "Через неделю почти 78 процентов проголосовали за сохранение. Но они уже ничего не решали", - констатирует автор.
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