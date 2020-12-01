Кто притормозил совещание Путина так, что президент лишь улыбнулся: "Хозяина потеряли..."

В ходе выездного совещания Владимир Путин говорил о развитии нефтехимии. Президент отметил, что ещё пять лет спрос на нефть будет расти, а потом ситуация изменится. Таким образом, лучшая возможность для России - это развитие нефтехимии.

Журналисты кремлёвского пула РИА "Новости" отметили детали президентского совещания. Оказалось, в какой-то момент беседу пришлось притормозить. По всей видимости, команда не успела подготовить оборудование - искала штатив. Путин, увидев, что подготовка продолжается, лишь улыбнулся. А также отметил: "Хозяина потеряли, как начинать без хозяина". Вероятно, ждали и кого-то из участников совещания.

В том числе журналисты кремлёвского пула опубликовали видео вынужденной паузы и небольшой монолог Владимира Путина, который вряд ли войдёт в новостные хроники - это та самая закадровая работа, и она, кстати, бывает интереснее всего.