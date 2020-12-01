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Кто притормозил совещание Путина так, что президент лишь улыбнулся: "Хозяина потеряли..."
01 декабря 2020, 21:45 • 129 • Политика
Владимир Путин провёл совещание с нефтяниками в Тобольске. После встречи в видеоформате была организована и личная беседа. Однако в какой-то момент событие пришлось затормозить. Рассказываем, что остановило встречу так, что Путин лишь улыбнулся, сказав: "Хозяина потеряли..."
В ходе выездного совещания Владимир Путин говорил о развитии нефтехимии. Президент отметил, что ещё пять лет спрос на нефть будет расти, а потом ситуация изменится. Таким образом, лучшая возможность для России - это развитие нефтехимии.
Журналисты кремлёвского пула РИА "Новости" отметили детали президентского совещания. Оказалось, в какой-то момент беседу пришлось притормозить. По всей видимости, команда не успела подготовить оборудование - искала штатив. Путин, увидев, что подготовка продолжается, лишь улыбнулся. А также отметил: "Хозяина потеряли, как начинать без хозяина". Вероятно, ждали и кого-то из участников совещания.
В том числе журналисты кремлёвского пула опубликовали видео вынужденной паузы и небольшой монолог Владимира Путина, который вряд ли войдёт в новостные хроники - это та самая закадровая работа, и она, кстати, бывает интереснее всего.
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