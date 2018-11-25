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Кто приказал боевикам обстрелять Алеппо запрещенными снарядами
25 ноября 2018, 17:39 • 65 • В мире
В Сирии очередная химическая атака. Древняя благодатная страна продолжает оставаться мировым полем боя с использованием всех возможных и невозможных подлостей
Автор:
Мельников Михаил
Сирийское агентство SANA сообщает о как минимум 107 пострадавших в результате химической атаки на город Алеппо. Запрещенный всеми международными соглашениями обстрел начался в субботу, 24 ноября, около 22:00 по московскому времени. Начиненные «хлорообразным газом» (пока точно не установлен активный химический агент) минометные снаряды были направлены из поселка Эль-Бурайкат (фактически один из районов Алеппо). Там пока что расположены силы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность ее предыдущей «инкарнации» «Джебхат ан-Нусра» запрещена в Российской Федерации, и можно не сомневаться, что «Хайат» также войдет в соответствующие списки.
Сирийские войска нанесли мощный контрудар, но дело было сделано — над древним полуразрушенным городом то тут, то там всплывали невидимые в темноте облачка ядовитого газа.
О жертвах сообщений нет, но более ста человек обратились в больницы с симптомами отравления. Туда же немедленно направились российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите со специальным оборудованием. Сейчас уже можно сказать, что атака отражена, и потери боевиков окажутся куда более существенными, чем ущерб для города.
У нормального человека, еще помнящего обычные войны, встает вопрос: «Что это было?». Банальный обстрел обычными снарядами принес бы, скорее всего, куда бо́льший военный эффект: не обошлось бы без жертв, уничтожили бы еще несколько построек. Но у гибридных войн своя логика.
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