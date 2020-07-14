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Кто придёт на место Фургала? Жириновский предложил сразу трёх депутатов

14 июля 2020, 13:00  •  86 • Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края в случае указа об отставке действующего главы региона Сергея Фургала. Лидер партии Владимир Жириновский выдвинул сразу три кандидатуры - трёх депутатов.
Напомним, пока Сергей Фургал является действующим губернатором Хабаровского края. Снять его с должности своим указом может глава государства. Пока же в ЛДПР подыскали сразу трёх кандидатов на место Фургала на случай отставки последнего.
Лидер партии Владимир Жириновский предложил трёх депутатов: Андрея Андрейченко, председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярёва и председателя комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева.
Хотя в самой партии всё ещё уверены, что указа об отставке Фургала всё же не будет. Тем не менее с кандидатами на место главы Хабаровского края на замену действующему определились.
"В данном случае речь идёт о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты", - цитирует РБК представителя ЛДПР.
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, а затем арестован в Москве. Чиновник подозревается в организации убийств и покушении на убийства в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургал, как сообщали ранее в СКР, проверяется на причастность к другим тяжким преступлениям на территории трёх регионов - Амурской области, Хабаровского края и Приморского края.

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